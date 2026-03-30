Panna młoda, odcinki 59-63. Cihan przekona brata Hancer do operacji. Sinem rzuci Mukadder wyzwanie. Streszczenia odcinków od 30.03 do 4.04.2026

Agnieszka Pyź
2026-03-30 14:42

Co się wydarzy w tureckim serialu "Panna młoda" (Gelin) w ostatnich odcinkach w marcu i na początku kwietnia? Cihan nie odważy się powiedzieć Hancer, że Beyza jest jego byłą żoną. Postanowi jednak pozbyć się jej z rezydencji. Śmiertelna choroba brata Hancer zbliży ją do Cihana, bo to właśnie on przekona chorego na raka mózgu Cemila do operacji. Poznaj szczegóły tego, co się będzie działo w streszczeniach odcinków "Panna młoda" od poniedziałku, 30.03 do soboty, 4.04.2026 i zobacz ZDJĘCIA.

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe Cihan rozmawia z Cemilem leżącym w szpitalnym łóżku w piżamie, próbując go przekonać do operacji ratującej życie. Scena podkreśla dramatyczne wydarzenia z tureckiego serialu "Panna młoda", o których dowiesz się więcej na Super Seriale.

"Panna młoda" odcinek 59 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan nie wyjawia Hancer prawdy o Beyzie. Wybucha konflikt Deryi z Cemilem. Beyza pragnie zemsty na Cihanie i Hancer. Dochodzi do starcia Beyzy z Sinem. Nusret prosi Yoncę, by zacieśniła kontakty z Beyzą.

"Panna młoda" odcinek 60 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan chce, by Beyza opuściła rezydencję. Mukadder nastawia Hancer przeciw Cihanowi. Beyza dzwoni do Hancer, podając się za byłą żonę. Cemil chce sprzedać sklep i odmawia kontaktu z lekarzem.

"Panna młoda" odcinek 61 - środa, 1.04.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cemil zaczyna wątpić, czy słusznie odmawia leczenia. Hancer prosi Beyzę o skontaktowanie z byłą żoną Cihana. Cihan zapewnia Hancer, że zaciągnie brata na badania nawet siłą. Nieoczekiwaną wizytę w rezydencji składa ojciec Sinem.

"Panna młoda" odcinek 62 - czwartek, 2.04.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ojciec Sinem przychodzi w odwiedziny do córki i wnuczki. Hancer umawia się na spotkanie z byłą żoną Cihana. Cemil traci przytomność podczas wizyty Ertugrula. Cihan postanawia wynająć samolot, by natychmiast ściągnąć doktora Ferhata.

"Panna młoda" odcinek 63 - sobota, 4.04.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sinem rzuca Mukadder wyzwanie. Cihan wynajął pokój w szpitalu. Nusret żali się Yoncy na Beyzę. Cemil odzyskuje przytomność, ale odmawia poddania się operacji. Cihan postanawia osobiście go przekonać.

Galeria zdjęć 48
Streszczenia seriali
tureckie seriale
Panna młoda turecki serial
panna młoda