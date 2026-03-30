Panna młoda, odcinki 59-63. Cihan przekona brata Hancer do operacji. Sinem rzuci Mukadder wyzwanie. Streszczenia odcinków od 30.03 do 4.04.2026

"Panna młoda" odcinek 59 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan nie wyjawia Hancer prawdy o Beyzie. Wybucha konflikt Deryi z Cemilem. Beyza pragnie zemsty na Cihanie i Hancer. Dochodzi do starcia Beyzy z Sinem. Nusret prosi Yoncę, by zacieśniła kontakty z Beyzą.

"Panna młoda" odcinek 60 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan chce, by Beyza opuściła rezydencję. Mukadder nastawia Hancer przeciw Cihanowi. Beyza dzwoni do Hancer, podając się za byłą żonę. Cemil chce sprzedać sklep i odmawia kontaktu z lekarzem.

"Panna młoda" odcinek 61 - środa, 1.04.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cemil zaczyna wątpić, czy słusznie odmawia leczenia. Hancer prosi Beyzę o skontaktowanie z byłą żoną Cihana. Cihan zapewnia Hancer, że zaciągnie brata na badania nawet siłą. Nieoczekiwaną wizytę w rezydencji składa ojciec Sinem.

"Panna młoda" odcinek 62 - czwartek, 2.04.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ojciec Sinem przychodzi w odwiedziny do córki i wnuczki. Hancer umawia się na spotkanie z byłą żoną Cihana. Cemil traci przytomność podczas wizyty Ertugrula. Cihan postanawia wynająć samolot, by natychmiast ściągnąć doktora Ferhata.

"Panna młoda" odcinek 63 - sobota, 4.04.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sinem rzuca Mukadder wyzwanie. Cihan wynajął pokój w szpitalu. Nusret żali się Yoncy na Beyzę. Cemil odzyskuje przytomność, ale odmawia poddania się operacji. Cihan postanawia osobiście go przekonać.