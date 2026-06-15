"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 416

Ostatnie dni w hiszpańskiej rezydencji przyniosły sporo zamieszania, a serial "La Promesa - pałac tajemnic" po raz kolejny udowodnił, że kłamstwa i intrygi zawsze prędzej czy później wychodzą na jaw. Lope został skarcony przez swojego przełożonego za samowolną wycieczkę do miasta, natomiast don Rómulo skutecznie ostudził zapał Salvadora marzącego o awansie na stanowisko pierwszego lokaja. Zdesperowana Jimena znów próbowała przekupić doktora Bueno, oferując mu wysoką sumę za zachowanie milczenia na temat jej rzekomej ciąży. W tym samym czasie córka kucharki Simony chciała odejść z La Promesy, jednak gospodyni doradziła jej wtedy zachowanie większej rozwagi. Hrabia Ayala i Margarita w wielkiej tajemnicy przygotowywali się do wspólnego wyjazdu, podczas gdy Jimena podejrzewała męża o zdradę i wypytywała o niego służbę, aż w końcu odnalazła w hangarze Manuela wstrząsające fotografie. Pora zatem sprawdzić, co przyniosą kolejne dni w murach tej niezwykłej posiadłości.

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 416 - streszczenie

W 416. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" Jimena przeszukuje hangar i znajduje tam zdjęcia, które mogą ją skompromitować. Prawdziwy przełom następuje jednak w momencie, gdy Abel decyduje się na publiczne wyznanie, demaskując kłamstwo kobiety dotyczące jej ciąży. Manuel po usłyszeniu tych rewelacji nabiera przekonania, że ma teraz realne podstawy, by ubiegać się o unieważnienie ich małżeństwa. W tym samym czasie Pelayo postanawia wyznać Catalinie prawdę o swojej przeszłości i przyznaje, że zaczął handlować bronią po śmierci rodziców. Z kolei Rómulo zajmuje się kwestiami organizacyjnymi pałacu i podejmuje ważną decyzję dotyczącą obsadzenia stanowiska nowego szefa służby. Wszystkie te wydarzenia sprawiają, że relacje między mieszkańcami posiadłości stają się jeszcze bardziej skomplikowane niż dotychczas.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 416 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami rodziny Luján oraz ich pracowników mogą śledzić nowe epizody w polskiej telewizji. Produkcja jest emitowana regularnie, dzięki czemu każdy może na bieżąco sprawdzać postępy w śledztwie Jany i jej sercowe dylematy. Najbliższa okazja do spotkania z bohaterami nadarzy się już w nadchodzący poniedziałek. Odcinek 416 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 22 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści o wielkiej miłości, rodzinnych intrygach i sekretach skrywanych za murami luksusowej rezydencji, ten serial jest właśnie dla was. Akcja przenosi nas do słonecznej Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana stara się odkryć prawdę o tragicznej przeszłości swojej rodziny. Jej plan zemsty komplikuje się jednak w momencie, gdy zaczyna darzyć uczuciem syna markiza, co prowadzi do wielu trudnych wyborów. To klasyczna opowieść kostiumowa, w której świat arystokracji nieustannie przenika się z codziennym życiem pracującej w pałacu służby. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)