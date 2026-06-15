"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 416

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Ostatnie dni w hiszpańskiej rezydencji przyniosły sporo zamieszania, a serial "La Promesa - pałac tajemnic" po raz kolejny udowodnił, że kłamstwa i intrygi zawsze prędzej czy później wychodzą na jaw. Lope został skarcony przez swojego przełożonego za samowolną wycieczkę do miasta, natomiast don Rómulo skutecznie ostudził zapał Salvadora marzącego o awansie na stanowisko pierwszego lokaja. Zdesperowana Jimena znów próbowała przekupić doktora Bueno, oferując mu wysoką sumę za zachowanie milczenia na temat jej rzekomej ciąży. W tym samym czasie córka kucharki Simony chciała odejść z La Promesy, jednak gospodyni doradziła jej wtedy zachowanie większej rozwagi. Hrabia Ayala i Margarita w wielkiej tajemnicy przygotowywali się do wspólnego wyjazdu, podczas gdy Jimena podejrzewała męża o zdradę i wypytywała o niego służbę, aż w końcu odnalazła w hangarze Manuela wstrząsające fotografie. Pora zatem sprawdzić, co przyniosą kolejne dni w murach tej niezwykłej posiadłości.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 416 - streszczenie
W 416. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" Jimena przeszukuje hangar i znajduje tam zdjęcia, które mogą ją skompromitować. Prawdziwy przełom następuje jednak w momencie, gdy Abel decyduje się na publiczne wyznanie, demaskując kłamstwo kobiety dotyczące jej ciąży. Manuel po usłyszeniu tych rewelacji nabiera przekonania, że ma teraz realne podstawy, by ubiegać się o unieważnienie ich małżeństwa. W tym samym czasie Pelayo postanawia wyznać Catalinie prawdę o swojej przeszłości i przyznaje, że zaczął handlować bronią po śmierci rodziców. Z kolei Rómulo zajmuje się kwestiami organizacyjnymi pałacu i podejmuje ważną decyzję dotyczącą obsadzenia stanowiska nowego szefa służby. Wszystkie te wydarzenia sprawiają, że relacje między mieszkańcami posiadłości stają się jeszcze bardziej skomplikowane niż dotychczas.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 416 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Osoby zainteresowane dalszymi losami rodziny Luján oraz ich pracowników mogą śledzić nowe epizody w polskiej telewizji. Produkcja jest emitowana regularnie, dzięki czemu każdy może na bieżąco sprawdzać postępy w śledztwie Jany i jej sercowe dylematy. Najbliższa okazja do spotkania z bohaterami nadarzy się już w nadchodzący poniedziałek. Odcinek 416 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 22 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Jeśli lubicie opowieści o wielkiej miłości, rodzinnych intrygach i sekretach skrywanych za murami luksusowej rezydencji, ten serial jest właśnie dla was. Akcja przenosi nas do słonecznej Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana stara się odkryć prawdę o tragicznej przeszłości swojej rodziny. Jej plan zemsty komplikuje się jednak w momencie, gdy zaczyna darzyć uczuciem syna markiza, co prowadzi do wielu trudnych wyborów. To klasyczna opowieść kostiumowa, w której świat arystokracji nieustannie przenika się z codziennym życiem pracującej w pałacu służby. Obsada tego serialu to m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)