W poprzednim odcinku (330) W poprzednim odcinku Leonor coraz bardziej oddaliła się od Martiny i Curro, pogarszając napiętą atmosferę w pałacu. Cruz wycofała swoje dotychczasowe wsparcie dla Pelaya, co znacząco skomplikowało jego sytuację. Tymczasem Alonso, kierowany wspomnieniem dziecięcej jaskini, podjął desperacką, samotną próbę odnalezienia Maríi. Jego determinacja przyniosła oczekiwany sukces. Równolegle Pelayo i Jerónimo planowali kolejną ryzykowną operację przekazania broni na terenie posiadłości La Promesa.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 331

Manuel pozna szokującą prawdę o dramatycznych wydarzeniach związanych z odnalezieniem Marii Fernandez. W międzyczasie Jana, czując wyrzuty sumienia, postanowi osobiście przeprosić donnę Pię za to, że zdradziła jej tajemnicę. Niespodziewanie, Leonor ogłosi swoim bliskim zamiar wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w celach zawodowych. Jej decyzja spotka się z natychmiastowym i stanowczym sprzeciwem ze strony Alonso i Cruz. Ponadto, Vera zdobędzie się na szczerość i wyzna, że jej obecność w La Promesie jest wynikiem ucieczki przed despotycznym ojcem.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 331. odcinek zostanie wyemitowany we środę 18 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)