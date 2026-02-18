Dziedzictwo odc. 841

W poprzednim odcinku (840) Ferit, próbując zagłuszyć burzę uczuć, ryzykował życiem, samotnie mierząc się z groźnymi przestępcami i odstawiając ich na komendę. Zaniepokojona Ayse ruszyła jego śladem i odnalazła go nad jeziorem. Pod jej naciskiem wyznał, że wciąż ją kocha i nie potrafi pogodzić się z rozstaniem. Yaman nalegał, by Acar dochodził do siebie w rezydencji. Widok szczęśliwej rodziny Kyrymlego obudził w Truciźnie wspomnienia o zamordowaniu bliskich i rozpalił w nim żądzę zemsty na Yamanie. Tymczasem Nanę dręczyły koszmary.

„Dziedzictwo” - streszczenie odcinka 841

Po chorobie Nany w domu Poyraza wszyscy starają się wrócić do normalności. Nana czuje się lepiej, ale zachowuje dystans. Poyraz zaprasza ją i Yusufa na wspólne śniadanie w piekarni. Po długim wahaniu Nana zgadza się wyjść, jasno zaznaczając, że nie chce się przywiązywać. Matka Poyraza obserwuje sytuację z niepokojem i rozmawia o tym z Canselem. Aynur zostaje zwolniona po samowolnym przygotowaniu posiłku. Później Poyraz pokazuje Yusufowi pracę w warsztacie. Spokój przerywa nagła wiadomość o ataku na dzieci – Poyraz natychmiast rusza na pomoc.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 841. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 24 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

