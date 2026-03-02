Filmy, w których aktorzy uprawiali seks naprawdę. Te znane nazwiska zaskakują

Myślicie, że wszystkie sceny erotyczne, które widzieliście w filmach były udawane? Otóż możecie się mocno zdziwić, bowiem są produkcje, w których aktorzy uprawiali prawdziwy seks. Przed wami kilka filmów z pikantną erotyką w tle.

Erotyka na ekranie już dawno przestała być tematem tabu. Widz oglądając nagich aktorów uprawiających miłość nie jest już zszokowany, zniesmaczony, podniecony, a raczej znudzony. Jednak sceny seksu w niektórych filmach mogą nabrać nowego znaczenia, kiedy dowiemy się, że nie były udawane. Prawdziwy seks przed kamerą, to nie lada wyzwanie dla aktorów, bowiem sceny kręcone są w obecności nawet kilkunastu osób!

Prawdziwy seks w filmach

Sceny erotyczne, które oglądamy w większości filmów (nie mówimy tutaj o porno) są po prostu udawane, a ich realizm wynika z dobrego operowania kamerą i gry aktorskiej. W historii kina zdarzały się natomiast wyjątki, kiedy to reżyser nie wyobrażał sobie swojego dzieła bez prawdziwej erotyki. Postanowiliśmy przybliżyć wam kilka produkcji, w których bohaterowie zdaniem ich twórców uprawiali prawdziwy seks. Znajdziecie je w galerii, w górnej części artykułu.

