Poyraz porwie Nanę w 1079. odcinku „Dziedzictwa”

W 1079. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz postanowi zaryzykować, by spędzić z Naną trochę czasu tylko we dwoje. Cennet nadal pilnuje, by ich relacja rozwijała się zgodnie z tradycyjnymi zasadami. Zakochani nie mogą więc swobodnie organizować spotkań ani cieszyć się bliskością tak, jak sami by tego chcieli. Poyraz nie będzie jednak potrafił zaakceptować kolejnych ograniczeń. Zamiast podporządkować się matce, przygotuje niecny plan. Postanowi porwać Nanę, by na chwilę oderwać się od rodzinnych zasad i spędzić z ukochaną czas bez nieustannego nadzoru Cennet. W realizacji pomysłu pomogą mu Mert i Nazli. Oboje spróbują kryć zakochanych, aby ich potajemne spotkanie nie wzbudziło podejrzeń domowników. Plan początkowo będzie wydawał się dobry, ale nie uda się utrzymać wszystkiego w tajemnicy.

Cennet ukarze syna za spotkanie z Naną w 1079. odcinku „Dziedzictwa”

Kiedy fortel wyjdzie na jaw, Cennet wpadnie w złość. Kobieta nie zamierza tolerować tego, że Poyraz lekceważy jej zasady i sam decyduje o tym, jak powinien wyglądać jego związek z Naną. W 1079. odcinku „Dziedzictwa” matka postanowi więc wymierzyć synowi karę. Poyraz będzie musiał opuścić dom i spędzić noc w warsztacie. To dotkliwa konsekwencja jego nieposłuszeństwa, ale mężczyzna najwyraźniej uzna, że chwile spędzone z ukochaną były warte ryzyka. Nie chce bowiem rezygnować z bliskości z Naną tylko dlatego, że Cennet narzuciła im sztywne reguły. W 1077. odcinku Cennet zgodziła się na ich związek po tym, jak przeczytała wzruszający list syna. Postawiła jednak warunek rozpoczęcia tradycyjnych zalotów od początku. Poyraz i Nana musieli zaakceptować jej zasady, choć oboje doskonale wiedzą, że łączy ich już prawdziwa miłość. Teraz okaże się, że Poyraz nie zamierza bez końca czekać na pozwolenie matki. Jego romantyczny pomysł zakończy się jednak rodzinną awanturą i przymusową nocą poza domem.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1079

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1079. zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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