Barwy szczęścia, odcinek 3379: Dlaczego Tomasz stracił Oliwkę? Przyjaciel ujawnia niewygodną prawdę

Co działo się w poprzednich odcinkach?
W minionym epizodzie (3378) Renata opuściła szpitalne mury, a Marcin natychmiast przewiózł ją do ośrodka leczenia uzależnień. Funkcjonariusz dodatkowo musiał przełknąć gorycz zawodowej degradacji po donosie Rawicza. W domu Pyrków nie brakowało napięć, głównie za sprawą Lucyny, która usilnie przekonywała Agatę i Ignacego do nabycia lokum od Wilka. Seniorka weszła również w konflikt z Asią, stając po stronie Emila w kłótni o fajerwerki. Z kolei Oliwka, słysząc wyznanie Kępskiego na temat Grażyny, ostatecznie porzuciła złudzenia o wspólnym życiu i zaczęła pakować walizki.
Justin przeprowadzi męską rozmowę z Kępskim
Justin postanawia bez owijania w bawełnę rozmówić się z Tomaszem. Kępski od dłuższego czasu żył w błędnym przeświadczeniu, że za rozpad relacji odpowiada niechęć jego matki, Wandy, do Oliwki. Skotnicki wyprowadza go z tego błędu. Zwraca uwagę, że lawinę zdarzeń uruchomiła kłótnia o zaproszenie Wandy na Wigilię. Chociaż Oliwka zrozumiała swój błąd, Tomasz uniósł się honorem i odwołał wizytę matki, co zbudowało mur między partnerami. Ostatecznym ciosem okazało się jednak pojawienie się Grażyny tuż po napiętych świętach. Justin uświadamia przyjacielowi, że to właśnie ta sytuacja, a nie działania Wandy, przekreśliła ich wspólne plany.
Oliwka zdecyduje się na terapię za namową Madzi
Rozstanie całkowicie rozbija Oliwkę emocjonalnie. Sylwestrową noc spędza w towarzystwie Madzi. Przyjaciółka, widząc u Zbrowskiej mieszankę żalu i poczucia winy, proponuje jej zdecydowane działanie. Madzia gorąco namawia Oliwkę na podjęcie terapii. Jej zdaniem tylko profesjonalne wsparcie pomoże zapełnić pustkę po Tomaszu. Oliwka powoli uświadamia sobie, że samodzielnie nie poradzi sobie z tym ogromnym ciężarem.
Kiedy i gdzie oglądać 3379. odcinek „Barw szczęścia”?
„Barwy szczęścia” to stały punkt ramówki TVP2, emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05. Najnowszy, 3379. odcinek będzie można zobaczyć w środę, 13 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą na premierę telewizyjną, mogą nadrobić zaległości w dowolnym momencie na platformie TVP VOD, gdzie dostępne są wszystkie odcinki.
O czym opowiadają „Barwy szczęścia” i kto w nich występuje?
Produkcja TVP to nie tylko kolejna telenowela, ale opowieść mocno osadzona w polskich realiach, nieunikająca trudnych tematów społecznych, takich jak nietolerancja, konflikty w rodzinie czy przemoc. Losy mieszkańców ulicy Zacisznej i osiedla „Pod Sosnami” angażują widzów, którzy chętnie śledzą ich wzloty i upadki. Twórcy zapowiadają, że w obecnym sezonie nie zabraknie zaskakujących momentów i nagłych zwrotów akcji.
Na ekranie pojawiają się między innymi:
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin Skotnicki
- Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska
- Anna Mrozowska jako Renata
- Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jacek Rozenek jako Artur Chowański
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
- Karolina Chapko jako Dominika Kowalska
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Marek Siudym jako Anatol Koszyk
- Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak