Barwy szczęścia, odcinek 3358: Krystyna coraz bardziej pogrąża się w chorobie. Jaworski czuje się bezsilny

Barwy szczęścia, odcinek 3358: Krystyna w tragicznym stanie, Wanda szuka miłości

Przypomnijmy, że w odcinku 3357 romantyczny weekend Ewy i Romea zakończył się niespodziewanymi zaręczynami. Małgorzata z kolei pomagała Natalii w opiece nad Leą oraz w sprzedaży domu, zauważając jednocześnie głęboki kryzys u Rawiczowej. Pełna obaw Zwoleńska szukała pocieszenia u Asi. W tym samym czasie Czesław opowiedział Basi o swojej bardzo bolesnej wizycie u córki przebywającej w ośrodku psychiatrycznym.

W 3358. odcinku "Barw szczęścia" andrzejkowe wróżby sprowokują bohaterów do podjęcia przełomowych decyzji. Jola przewiduje Weronice wyczekiwany sukces, a Wanda, zachęcona przepowiednią, postanawia otworzyć się na nowe uczucie. Tymczasem pogarszające się zdrowie Krystyny doprowadza ją na skraj załamania. Jaworski, wspierany przez Marka, robi wszystko, by podnieść ją na duchu w tym trudnym czasie. Równocześnie Rawiczowa szuka nowego mieszkania i niespodziewanie zastępuje Małgorzatę na spotkaniu z klientem. Jej pełen profesjonalizm owocuje otrzymaniem oficjalnej propozycji stałej współpracy.

Gdzie i kiedy oglądać 3358. odcinek "Barw szczęścia"?

Serial "Barwy szczęścia" można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Premiera 3358. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 14 kwietnia 2026 roku. Jeśli przegapicie telewizyjną emisję, wszystkie nowe i starsze odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym są "Barwy szczęścia" i kto występuje w serialu?

"Barwy szczęścia" to nie tylko zwykła telenowela, ale prawdziwe odzwierciedlenie problemów polskiego społeczeństwa. Twórcy poruszają trudne tematy, takie jak konflikty rodzinne, kwestie tolerancji czy przemocy. Akcja serialu toczy się na warszawskiej ulicy Zacisznej oraz na osiedlu „Pod Sosnami”, co pozwala widzom zżyć się z bohaterami i wspólnie z nimi przeżywać ich radości i smutki. W obecnym sezonie stacja telewizyjna przygotowała dla fanów wiele niespodzianek i zwrotów akcji, które dostarczą niezapomnianych wrażeń.

W obsadzie serialu znajdują się m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)