Spis treści
W poprzednim odcinku (3321) Asia nie potrafiła odzyskać spokoju po wizycie Daniela, a Emil był wyraźnie wzburzony. Sytuacja skomplikowała się, gdy biologiczny ojciec chłopca niespodziewanie wrócił na Zaciszną z prezentami rzekomo z podróży do Afryki. Staś szybko nabrał podejrzeń, że mężczyzna nie był zwykłym turystą. Oliwka i Ola wróciły z Włoch w świetnych nastrojach, czym ucieszyły Kępskiego i Justina. Dorota wyznała Beacie, że jest zachwycona po nocy z Radomirem, który po kolejnej zdradzie obawiał się konsekwencji, lecz wciąż ukrywał, że ma rodzinę.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3322
Powrót Natalii do domu przynosi ulgę Rawiczowej, jednak sama Zwoleńska jest kłębkiem nerwów przed czekającą ją konfrontacją z mężem. Sytuację komplikuje fakt, że Cezary niespodziewanie przekłada lot i wyraźnie nie spieszy się do spotkania z rodziną. Natomiast Łukasz wciąż zmaga się z traumatycznymi wspomnieniami porwania przez Agnieszkę. Sadowski stara się ukryć swój stan przed Kasią, jednak maska opada, gdy w obecności byłej żony dostaje nagłego ataku paniki. Z kolei Daniel dąży do zacieśnienia więzi z Emilem i w tajemnicy przed Asią zabiera syna po szkole na strzelnicę. Matka chłopca szybko zauważa jego dziwne zachowanie i zaczyna się niepokoić.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3322. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)