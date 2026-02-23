Barwy szczęścia, odcinek 3322: Łukasz ukrywa przed Kasią ataki paniki. Trauma wciąż go prześladuje

2026-02-23 10:29

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Kolejny odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3322, którego emisja zaplanowana jest na 23 lutego w TVP2.

W poprzednim odcinku (3321) Asia nie potrafiła odzyskać spokoju po wizycie Daniela, a Emil był wyraźnie wzburzony. Sytuacja skomplikowała się, gdy biologiczny ojciec chłopca niespodziewanie wrócił na Zaciszną z prezentami rzekomo z podróży do Afryki. Staś szybko nabrał podejrzeń, że mężczyzna nie był zwykłym turystą. Oliwka i Ola wróciły z Włoch w świetnych nastrojach, czym ucieszyły Kępskiego i Justina. Dorota wyznała Beacie, że jest zachwycona po nocy z Radomirem, który po kolejnej zdradzie obawiał się konsekwencji, lecz wciąż ukrywał, że ma rodzinę.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3322

Powrót Natalii do domu przynosi ulgę Rawiczowej, jednak sama Zwoleńska jest kłębkiem nerwów przed czekającą ją konfrontacją z mężem. Sytuację komplikuje fakt, że Cezary niespodziewanie przekłada lot i wyraźnie nie spieszy się do spotkania z rodziną. Natomiast Łukasz wciąż zmaga się z traumatycznymi wspomnieniami porwania przez Agnieszkę. Sadowski stara się ukryć swój stan przed Kasią, jednak maska opada, gdy w obecności byłej żony dostaje nagłego ataku paniki. Z kolei Daniel dąży do zacieśnienia więzi z Emilem i w tajemnicy przed Asią zabiera syna po szkole na strzelnicę. Matka chłopca szybko zauważa jego dziwne zachowanie i zaczyna się niepokoić.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3322. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
