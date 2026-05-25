Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” przedłużony? Minister Domański odpowiada

Analizy nad przedłużeniem pakietu „Ceny Paliwa Niżej”

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, podczas Forum Gospodarczego „Rzeczpospolitej”, odniósł się do kwestii przedłużenia pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.

„Trwają analizy, mamy dosyć pozytywny rozwój wydarzeń przez weekend. Widzimy, że dzisiaj ceny ropy Brent spadają. Prawdopodobnie takie przedłużenie będzie potrzebne” – powiedział Domański. Program ten został wprowadzony, aby stabilizować ceny paliw w Polsce.

Potencjalne przedłużenie na dwa tygodnie

Minister Domański podkreślił, że pakiet jest przedłużany zazwyczaj o dwa tygodnie. „Zawsze przedłużany o dwa tygodnie” – dodał. Program CPN, mający na celu stabilizację cen paliw, kosztuje podatników 1,6 miliarda złotych miesięcznie. Choć przedłużenie jest rozważane, konieczne jest uwzględnienie ograniczeń budżetowych, które mogą wpłynąć na ostateczną decyzję.

Funkcjonowanie pakietu „Ceny Paliwa Niżej”

Od 31 marca w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, które są częścią rządowego pakietu regulacji. Ceny te ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw w kraju, z uwzględnieniem akcyzy, opłaty paliwowej, marży sprzedażowej oraz podatku VAT. Resort energii codziennie publikuje obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw, które obowiązują od dnia następującego po publikacji. Sprzedaż powyżej tych cen grozi karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Obniżki podatków na paliwo

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie, które obniża VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz akcyzę o 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego. Obniżki te są zgodne z najniższym poziomem dopuszczonym przez Unię Europejską. Tego rodzaju działania mają na celu złagodzenie wpływu wzrostu cen ropy na konsumentów w Polsce.

Międzynarodowe czynniki wpływające na ceny paliw

Atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran 28 lutego miał znaczący wpływ na wzrost notowań ropy naftowej na świecie. To z kolei przełożyło się na wzrost cen detalicznych paliw również w Polsce. W związku z tym rząd rozważa dalsze działania w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, aby złagodzić ich wpływ na rynek krajowy.

Źródło PAP.