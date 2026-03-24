Klienci odebrali na tych stacjach już ponad milion nagród - Circle K podsumowuje ostatni kwartał w programie extra

We wrześniu 2025 roku Circle K zdecydował się na zrewolucjonizowanie swojej aplikacji lojalnościowej extra, odpowiadając tym samym na rosnące potrzeby klientów w zakresie prostych i intuicyjnych rozwiązań. Marka postawiła na wygodę, przejrzystość i natychmiastowe korzyści. Nowa odsłona aplikacji premiuje codzienne wizyty na stacjach, nagradzając klientów Circle K rabatami oraz dodatkowymi bonusami. Po pięciu miesiącach przyszedł moment na podsumowanie tego, co najchętniej wybierają klienci stacji.

Rabaty, które napędzają codzienne wizyty

600 000 kuponów rabatowych na paliwo odebranych od startu nowej odsłony programu - to właśnie oszczędności przy dystrybutorze należą do najchętniej wybieranych nagród wśród użytkowników extra. Zniżki w wysokości do 30 groszy na litrze na paliwa standardowe lub do 50 groszy na litrze na paliwa premium to dla wielu kierowców prosty sposób, by przy okazji codziennych wizyt na stacji realnie obniżyć koszt tankowania, bez zbierania punktów i czekania na specjalne okazje.

Rabaty na paliwo są stałym elementem programu extra i rosną wraz z aktywnością użytkowników. Już od pierwszej wizyty naliczany jest podstawowy poziom zniżki, a kolejne wizyty w ciągu 90 dni pozwalają osiągać wyższe poziomy stałych rabatów, które można wykorzystywać wielokrotnie przy tankowaniu. Dodatkowo co piątą wizytę klienci otrzymują w aplikacji pakiet nagród niespodzianek do wyboru, wśród których może znaleźć się dodatkowy rabat na paliwo, darmowe przekąski, napoje czy myjnia w bardzo atrakcyjnej cenie. Możliwość wyboru ulubionej nagrody w formie kuponu do wykorzystania na stacji podbiła serca Polaków.

„Nowa wersja naszej aplikacji extra to efekt świadomej decyzji, by odejść od tradycyjnego modelu lojalności i zastąpić go rozwiązaniem dopasowanym do współczesnych oczekiwań klientów. Kierowcy nie chcą dziś skomplikowanych mechanizmów, oczekują prostych zasad, elastyczności i przede wszystkim natychmiastowych korzyści - mówi Rafał Droździak, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Circle K Polska. - Dlatego stworzyliśmy nasz program na nowo i nagradzamy w nim klienta od pierwszej wizyty, przy okazji codziennych zakupów na naszych stacjach. Pierwsze miesiące funkcjonowania nowej wersji aplikacji pokazują, że ten kierunek odpowiada na realne potrzeby rynku, a także wyznacza nowy standard w obszarze lojalności w naszej branży” - dodaje Rafał Droździak.

Prawie 400 000 kaw i Hot Dogów

Ciepły napój lub posiłek za symboliczną kwotę w ramach nagrody za zakupy na stacji? Jeszcze jak! Od końca września klienci korzystający z extra mieli okazję sięgnąć po swoje ulubione nagrody w ramach odświeżonych zasad lojalnościowych. To sprawiło, że już ponad 200 000 kaw trafiło w ręce użytkowników - z czego ponad 130 000 całkowicie za darmo, a pozostałe w symbolicznej cenie.

Równie imponujące są liczby dotyczące szybkich przekąsek. W tym samym okresie odebrano ponad 190 000 Hot Dogów, z czego wiele w zestawach z Pepsi dostępnych w atrakcyjnej cenie 3-5 zł, a 80 000 całkowicie za darmo w ramach nagrody za wizyty na stacjach.

Weekendowa przerwa na stacji

Najwięcej kaw klienci odbierają w piątek i w sobotę. Wygląda na to, że kawa odbierana w aplikacji to dla wielu idealny sposób na szybkie „doładowanie energii” przed weekendem lub podczas pierwszych godzin relaksu po pracy. Hot Dogi cieszą się największą popularnością również w piątek, a także w niedzielę. Wniosek? Ulubionym towarzyszem w czasie weekendowych podróży dla użytkowników programu Circle K extra jest szybka, ciepła i przede wszystkim smaczna przekąska.

Jeśli chodzi o ulubione smaki, wśród Hot Dogów zwycięża kiełbaska jak z ogniska, a w przypadku kaw najczęściej klienci wybierają latte w rozmiarze L. Te wybory pokazują, że klienci cenią sobie smak i jakość, które dodają przyjemności w weekendowych rytuałach. Aplikacja Circle K extra pozwala odbierać nagrody dokładnie wtedy kiedy chcemy - w przerwie między obowiązkami lub w czasie weekendowego odpoczynku.

Circle K most wanted

Wśród najczęściej odbieranych nagród w aplikacji królują przede wszystkim produkty i usługi, które łączą codzienną wygodę z natychmiastową satysfakcją. Na szczycie listy znajduje się rabat na paliwa miles i miles+ , a zaraz za nim plasuje się kawa. Podium zamyka Hot Dog, który od dekad jest ulubioną przekąską kierowców w trakcie podróży samochodem.

W czołówce znalazły się również praktyczne usługi i napoje: usługa mycia samochodu, Pepsi 0,5 l oraz Red Bull puszka 250 ml. Lista ta pokazuje, że klienci wybierają nagrody, które nie tylko obniżają rachunki, ale także wprowadzają odrobinę przyjemności i energii do codziennej rutyny.

Kolejny milion za rogiem

Nowa odsłona programu Circle K extra sprawia, że zdobywanie nagród staje się prostsze i bardziej satysfakcjonujące niż kiedykolwiek. Każda wizyta na stacji, niezależnie od tego, czy tankujemy paliwo, kupujemy produkty w sklepie, czy korzystamy z myjni, przybliża użytkownika do kolejnych korzyści. Stałe rabaty na paliwo, spersonalizowane nagrody do wyboru i korzyści dostępne od razu po rejestracji do programu sprawiają, że program cieszy się ogromną popularnością. Dowodem na to jest ponad 300 000 nowych rejestracji i ponad milion odebranych nagród, a kolejny milion nagród już czeka na lojalnych użytkowników.