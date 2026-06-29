Elektryki dominują w UE, Polska w tyle. Sprawdź szczegóły!

Wzrost rejestracji nowych aut w UE

W pierwszych miesiącach 2026 roku w krajach Unii Europejskiej zarejestrowano blisko 4,75 miliona nowych samochodów osobowych. Oznacza to wzrost o 4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największym beneficjentem tej zmiany są samochody elektryczne, które zdobywają coraz większy udział w rynku.

Popularność samochodów elektrycznych

Liczba rejestracji samochodów elektrycznych od stycznia do maja 2026 roku wyniosła 950,5 tysiąca, co stanowi wzrost o 35,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ich udział w rynku wzrósł z 15,3% do 20%. Mimo że Polska odnotowała wzrost rejestracji elektryków o 28,2%, osiągając prawie 13,5 tysiąca, kraj ten nadal pozostaje jednym z najbardziej spalinowych rynków w UE.

Spadki w rejestracjach samochodów spalinowych

Z kolei samochody spalinowe odnotowują spadki. Rejestracja aut benzynowych zmniejszyła się o 18,2%, a diesli o 16,6%. Łączny udział tych pojazdów w rynku spadł do 30,1% z 38% rok wcześniej. Mimo ogólnego wzrostu rejestracji, Polska wciąż pozostaje w tyle, jeśli chodzi o transformację na rzecz ekologicznych rozwiązań.

Źródło PAP.