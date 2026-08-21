Zmiany w przepustowości Kanału Panamskiego

W czerwcu Kanał Panamski obsługiwał średnio 35 jednostek dziennie. Przy maksymalnej przepustowości, która pozwalała na około 40 tranzytów na dzień, kanał mógł zaspokajać potrzeby rynku. Jednak z powodu niekorzystnych efektów El Nino, takich jak zmniejszone opady deszczu, władze kanału uznały za konieczne wprowadzenie ograniczeń.

Przyszłość i wyzwania dla Kanału Panamskiego

Zarząd Kanału Panamskiego ostrzega, że zmiany pogodowe mogą wpłynąć na wydłużenie czasu oczekiwania na przeprawę dla statków, które nie mają rezerwacji tranzytu z wyprzedzeniem.

„Jako że warunki pogodowe zmieniają się szybciej niż pierwotnie zakładano, Kanał Panamski podejmie wszelkie racjonalne wysiłki, by ogłosić ewentualne przyszłe zmiany z jak największym wyprzedzeniem” – dodano.

Długoterminowe skutki El Nino

Władze kanału podkreślają, że od maja do sierpnia opady deszczu były o 34 procent niższe od historycznej średniej, a dopływy wody do zlewni zmniejszyły się o 44 procent. Ostrzegają również, że intensywność El Nino w sezonie 2026-2027 może spowodować dalsze zmniejszenie ilości opadów, co może zagrozić stabilności kanału w dłuższej perspektywie.

Źródło PAP.