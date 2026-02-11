Każdy z bohaterów "Rancza" miał swoje miejsce w Wilkowyjach i swoje codzienne obowiązki, a ich losy splatały się w barwną, wielowątkową opowieść. To właśnie ta różnorodność i autentyczność sprawiły, że serial zyskał status kultowego - opowiadał o zwyczajnym życiu zwyczajnych ludzi, ale w sposób, który trafiał prosto do serc widzów. Nic więc dziwnego, że widzowie od lat z nostalgią oglądali powtórkowe docinki i domagali się od producentów nagrania kontynuacji serialu. Niedawno prezes Telewizji Polskiej, Tomasz Sygut oficjalnie potwierdził, iż powstanie ostatnia seria "Rancza". Uważacie się za prawdziwych fanów serialu? Jeśli tak, sprawdźcie się w naszym quizie dotyczącym mieszkańców malowniczej wsi Wilkowyje!

Quiz. Wiesz, czym zajmowali się bohaterowie "Rancza"? Komplet punktów tylko dla prawdziwych fanów Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się Lucy w USA? Była artystką Pracowała w agencji reklamowej Prowadziła szkołę Następne pytanie