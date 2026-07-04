Quiz - wakacyjne przeboje. Te hity nuciła cała Polska, sprawdź, czy je pamiętasz

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-04 4:33

Lato ma swój niepowtarzalny klimat, a jego nieodłącznym elementem od lat jest muzyka. To właśnie wakacyjne przeboje towarzyszą nam podczas podróży, grillów, festiwali i wieczorów spędzanych nad wodą. Wśród wakacyjnych hitów nie brakuje polskich piosenek, które na stałe wpisały się w letni krajobraz i do dziś wywołują uśmiech oraz wspomnienia beztroskich wakacji. Sprawdź, czy znasz popularne polskie piosenki o lecie!

Mężczyzna gra na gitarze dla siedzącej obok kobiety na kamienistej plaży. Quiz o letnich hitach znajdziesz na Eska.
Autor: Freepik.com
  • Lato w Polsce to nie tylko słońce i beztroska, ale także kultowe utwory, które na stałe wpisały się w ścieżkę dźwiękową naszych wakacyjnych wspomnień.
  • Polscy artyści przez lata stworzyli niezapomniane przeboje, które idealnie oddają letni klimat, towarzysząc nam podczas podróży, na festiwalach czy wieczornych spotkaniach.
  • Sprawdź swoją wiedzę i dowiedz się, ile z tych kultowych, polskich piosenek o lecie rozpoznasz - przygotuj się na prawdziwy test dla melomanów.

Gdy słońce zaczyna przygrzewać mocniej, dni stają się dłuższe, a myśl o urlopie wypełnia nasze głowy, nieodłącznym elementem polskiego lata staje się muzyka. To ona tworzy ścieżkę dźwiękową naszych wakacji, towarzyszy nam podczas długich podróży, na plaży, przy ognisku czy podczas wszelkich spotkań z przyjaciółmi i rodziną. Polscy artyści na przestrzeni lat stworzyli wiele niezapomnianych hitów, które stały się synonimem beztroski, miłości i słońca. Uważacie się za prawdziwych melomanów? Jeśli tak, rozwiążcie nasz quiz i sprawdźcie swoją wiedzę dotyczącą największych polskich przebojów o lecie, które wciąż rozgrzewają nasze serca i przywołują najpiękniejsze wspomnienia.

Quiz - wakacyjne przeboje. Te hity nuciła cała Polska, sprawdź, czy je pamiętasz
Pytanie 1 z 12
Co czeka razem z latem w piosence „Lato, lato, lato czeka”?
Lato
quiz muzyczny
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