Quiz PRL. To prawda, czy fałsz? Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli za komuny

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL), to czas pełen sprzeczności, który głęboko wpłynął na mentalność i losy wielu pokoleń Polaków. Życie codzienne w PRL-u, choć z perspektywy czasu często idealizowane, było naznaczone licznymi trudnościami, ograniczeniami, ale także elementami solidarności, kreatywności i tęsknoty za wolnością. Pamiętasz, jak żyło się za komuny? Jeśli tak, koniecznie sprawdź się w naszym quizie!

i Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna