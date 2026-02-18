W PRL-u luksus miał swoją własną definicję - nie był odpowiednikiem bogactwa, w takim sensie, jakie rozumiemy je dziś, a za symbol luksusu uchodziły towary będące poza zasięgiem przeciętnego Kowalskiego. Dziś za luksusowe uznaje się towary z "najwyższej półki", w PRL-u natomiast takim mianem określano produkty, które wyciągane były "spod lady". Jednak symbole luksusu w PRL-u to nie tylko przedmioty, ale także marzenia, aspiracje i sposoby na radzenie sobie w trudnej rzeczywistości. Dziś wiele z tych „symboli luksusu” wspominanych jest z sentymentem - jako świadectwo tamtych czasów, kreatywności i walki o odrobinę normalności w tym jakże absurdalnej rzeczywistości. Dziś, w dobie konsumpcjonizmu, te symbole mogą wydawać się śmieszne i archaiczne, ale dla wielu Polaków wciąż stanowią ważny element wspomnień i historii. Pamiętacie luksusy okresu PRL-u? Jeśli tak, sprawdźcie się w naszym quizie!
Quiz PRL. Symbole luksusu. Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli za komuny
2026-02-18 14:24
W okresie PRL-u, kiedy reglamentacja i niedobory były na porządku dziennym, luksus miał odmienną definicję niż na Zachodzie. Ważniejsze było posiadanie rzadkich dóbr niż ostentacyjne wydawanie pieniędzy. Takie formy luksusu wskazywały nie tylko na pozycję społeczną, ale także na zdolność do "kombinowania".