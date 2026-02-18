Quiz PRL. Połączysz bohatera z kultową produkcją?

Okres Polski Ludowej, choć naznaczony był nakazami i cenzurą, do dziś kojarzony jest jako najbardziej płodny w historii polskiej sztuki filmowej. W tamtym czasie powstało wiele wybitnych dział, które na stałe zapisały się na kartach historii krajowej kinematografii. Reżyserzy, choć niejednokrotnie zmagali się z cenzurą, potrafili w zabawny i niezwykły sposób odzwierciedlić absurdalne realia komunistycznej Polski. Na przestrzeni lat w filmach i serialach stworzono wielu bohaterów, którzy wciąż pozostają w pamięci Polaków, a ich losy są chętnie oglądane nawet dziś. Dzięki nim można nie tylko cofnąć się w czasie, ale także lepiej zrozumieć ducha tamtej epoki. Pamiętacie wybitne dzieła tamtych czasów? Potraficie dopasować bohatera do konkretnej produkcji? Sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie!

Quiz. Połączysz bohatera z kultową produkcją z czasów PRL-u? Komplet punktów tylko dla prawdziwych znawców Pytanie 1 z 12 Katarzyna Piórecka to bohaterka: "Stawki większej niż życie" "Zmienników" "Czterdziestolatka" Następne pytanie