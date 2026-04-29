Quiz PRL. Pamiętasz, jak celebrowano wiosnę w tamtych czasach?

Choć wiosna w PRL-u, jak wszędzie, była czasem radości i odrodzenia, to władze wykorzystywały ją jako narzędzie propagandy. W okresie PRL-u popularne były tzw. czyny społeczne - dobrowolne (choć w rzeczywistości często obowiązkowe) prace na rzecz wspólnoty. Wiosna była idealnym momentem do organizowania akcji sadzenia drzew, porządkowania osiedli czy remontowania szkół. W gazetach i kronikach filmowych przedstawiano obrazy uśmiechniętych obywateli, którzy w pocie czoła dbają o wspólne dobro, co miało budować wizerunek społeczeństwa zaangażowanego i zjednoczonego wokół idei socjalistycznych. Wiosna była również obecna w kulturze PRL-u. W poezji i piosenkach podkreślano związek między rozkwitającą przyrodą a rozwojem kraju. Popularne były utwory o wiośnie jako czasie odbudowy i wzrostu, co miało korespondować z oficjalnym przekazem o sukcesach gospodarczych socjalizmu. Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów wiosennej propagandy były obchody 1 Maja - Międzynarodowego Święta Pracy. Władza ludowa organizowała pochody, w których uczestniczyli robotnicy, uczniowie i urzędnicy, maszerując z czerwonymi flagami i portretami przywódców. Państwowe media relacjonowały te wydarzenia jako wyraz poparcia społeczeństwa dla polityki PZPR. Pamiętacie, jak celebrowano wiosnę w okresie Polski Ludowej? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie!

Quiz. Wiosna w PRL. Pamiętasz, jak wyglądała w tamtych czasach? Pytanie 1 z 12 Kiedy w PRL-u świętowano 1. dzień wiosny? 1 maja 21 marca 1 kwietnia Następne pytanie