Quiz. Jak dobrze znasz twórczość Zbigniewa Wodeckiego. Komplet punktów, tylko dla prawdziwych fanów

Zbigniew Wodecki urodził się 6 maja 1950 roku w Krakowie. Muzykę miał wpisaną w DNA. Jego ojciec Józef Wodecki był trębacza orkiestry symfonicznej, jego matką zaś była sopranistka Irena Wodecka. Nic więc dziwnego, że już w młodości zaczął uczyć się gry na skrzypcach i trąbce. Choć pierwotnie został wyrzucony liceum muzycznej po roku nauki, to ostatecznie ukończył szkołę w klasie skrzypiec z wyróżnieniem. Pierwsze kroki w branży muzycznej stawiał w latach 60.. Jako szesnastolatek, założył wówczas zespół big beatowy Czarne Perły, a rok później związał się ze słynną Piwnicą Pod Baranami. Na swoim koncie ma współpracę z wyśmienitymi muzykami, między innymi Ewą Demarczyk, Markiem Grechutą czy Ireną Santor.

Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku w jednym z warszawskich szpitali. Jego pogrzeb odbył się 30 maja 2017 r. Wodecki spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

