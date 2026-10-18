Nietypowy rytuał Edyty Górniak. Zrobiła to tuż przed wyjściem na scenę

Kariera Edyty Górniak. Od „Metra” do Eurowizji

Edyta Górniak należy do grona najbardziej znanych wokalistek w Polsce, a jej głos obejmuje aż cztery oktawy. Warsztat wokalny szlifowała między innymi pod okiem Elżbiety Zapendowskiej. Jej kariera nabrała tempa na początku lat dziewięćdziesiątych dzięki roli w słynnym musicalu „Metro”, wystawianym w Teatrze Studio Buffo, a z czasem również na nowojorskim Broadwayu. Prawdziwym przełomem okazał się jednak 1994 rok, kiedy to reprezentowała nasz kraj podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w Dublinie. Piosenka „To nie ja!” przyniosła jej drugie miejsce – rezultat, którego do dziś nie pobił żaden polski artysta. Ten sukces zapewnił jej natychmiastową i wielką popularność.

Zaledwie rok później artystka nagrała polskojęzyczną wersję piosenki „Colors of the Wind” do animacji Disneya „Pocahontas”. Utwór „Kolorowy wiatr” błyskawicznie stał się hitem i znalazł się na debiutanckiej płycie wokalistki zatytułowanej „Dotyk”. Album, wydany w 1995 roku, rozszedł się w ponad półmilionowym nakładzie, zyskując status poczwórnej platyny. W kolejnych dekadach Górniak pracowała nad nowym materiałem muzycznym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, promując chociażby przebój „One & One”. Gwiazda wielokrotnie oceniała też talent innych, zasiadając w jury popularnych formatów telewizyjnych, takich jak „The Voice of Poland” czy „Jak oni śpiewają”.

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Rytuał Edyty Górniak w programie „Taniec z Gwiazdami”

Piosenkarka uświetniła swoją obecnością specjalny odcinek programu „Taniec z Gwiazdami”, który odbywał się pod hasłem Disney Night. Edyta Górniak nie tylko oceniała zmagania taneczne par jako gościnna jurorka, ale również otworzyła show, śpiewając swój wielki przebój „Kolorowy wiatr”. Jak się jednak okazuje, tuż przed pojawieniem się w świetle reflektorów, miało miejsce dość niecodzienne zdarzenie.

Z informacji zebranych przez dziennikarzy „Super Expressu” wynika, że tuż przed wejściem na parkiet wokalistka poprosiła jedną z osób ze swojej ekipy o butelkę wody z umieszczoną w niej rurką. Tego typu sprzęt jest powszechnie stosowany przez profesjonalnych muzyków do odpowiedniego nawilżenia i rozgrzania strun głosowych przed ważnym wykonaniem na żywo.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, w której pokazujemy, jak dokładnie wyglądały zakulisowe przygotowania Edyty Górniak do występu inaugurującego odcinek „Tańca z Gwiazdami”.