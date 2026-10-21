"Friz i Wersow. W drodze" to serial poświęcony Karolowi i Weronice Wiśniewskim - jednej z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych par młodego pokolenia w polskim świecie rozrywki. Sześcioodcinkowa produkcja, która zadebiutuje w Prime Video już w połowie listopada, pokaże bohaterów na nowym etapie życia. Po latach budowania milionowych społeczności w polskim internecie, dziś - jako rodzice dwójki dzieci - próbują odnaleźć równowagę między rodziną, związkiem i zawodowymi ambicjami.

Wersow o dzieciństwie, usuwaniu tatuaży i występach na żywo. Tak odpowiada na krytykę!

"Friz i Wersow. W drodze" - co zobaczymy w serialu?

Kamery będą towarzyszyć Frizowi i Wersow na dwóch przenikających się płaszczyznach. W Polsce serial pokaże przygotowania do narodzin ich drugiego dziecka, rozwój nowych projektów oraz próby łączenia życia rodzinnego ze stałą obecnością w internecie. Równolegle widzowie wyruszą z Karolem i Weroniką w podróż, która zabierze ich poza dobrze znaną rzeczywistość.

Podczas wyprawy kamperem przez Stany Zjednoczone bohaterowie powrócą do miejsc i wspomnień ważnych dla ich wspólnej historii. Ich celem jest Las Vegas, gdzie przygotują się do odnowienia przysięgi małżeńskiej. Zanim jednak ponownie wyznają sobie miłość, wspólna droga stanie się okazją do szczerych rozmów i spojrzenia na własną relację z zupełnie nowej perspektywy.

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Serial zabierze widzów również w podróż do przeszłości. Poprzez osobiste wywiady z Karolem i Weroniką, a także wypowiedzi ich przyjaciół i dawnych współpracowników, poznamy początki ich znajomości, powrócimy do czasów EKIPY, największych sukcesów oraz trudniejszych momentów w ich związku. Tytułowa droga to także historia o dorastaniu na oczach milionów widzów, którzy przez lata obserwowali ich przemianę – od młodych twórców, po małżeństwo, rodziców i przedsiębiorców.

Nie tylko Friz i Wersow

Nie zabraknie także wyzwań przygotowanych przez przyjaciół pary, które postawią Karola i Weronikę w nieoczekiwanych sytuacjach i skłonią ich do wyjścia poza własne strefy komfortu. Choć z pozoru lekkie i rozrywkowe, w rzeczywistości pozwolą widzom odkryć różne oblicza ich relacji, życia rodzinnego i osobowości. Serial połączy intymność dokumentu z rozrywką, z której słyną Friz i Wersow i za którą fani ich uwielbiają.

Kiedy premiera w Prime Video?

Producentem serialu jest Kacper Sawicki, a zespół showrunnerów tworzą Magdalena Ignatowicz-Salska i Jan Dybus, który jest także reżyserem dokumentu. Za produkcję wykonawczą odpowiada Szymon Ziegler, a autorką zdjęć jest Barbara Kai Kaniewska. Serial "Friz i Wersow. W drodze" trafi do Prime Video już 18 listopada. (informacja prasowa)

Quiz. Kto zaśpiewał daną piosenkę? Wersow, Maryla Rodowicz i Cleo. Wybierz jedną z nich Pytanie 1 z 10 Zamykam oczy, Wszyscy tańczą, gdy to leci o północy Cleo Maryla Rodowicz Wersow Następne pytanie

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