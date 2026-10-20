Książulo odpowiada testerom swojej pizzy. Użył argumentu swoich krytyków!

Kim jest Książulo?

Szymon Nyczke, znany w sieci jako Książulo (urodzony w 1996 roku), to obecnie jeden z najpopularniejszych polskich twórców internetowych. Swoją działalność zaczynał pod nazwą KOLOROWYVLOG, obracając się w środowisku hip-hopowym i utrzymując bliskie relacje z artystami takimi jak Smolasty czy Doda. Przez długi czas konsekwentnie chronił swoją prywatność i nie pokazywał twarzy w sieci.

Ogromną rozpoznawalność przyniosły mu bezkompromisowe i rzetelne recenzje kulinarne publikowane na YouTubie, gdzie każdy jego film oglądają średnio 2 miliony widzów. Książulo chroni swoją niezależność - nie bierze udziału w płatnych współpracach z restauracjami i odrzuca propozycje występów w tradycyjnych mediach. Choć zaczynał od oceniania taniego jedzenia i fast foodów, dziś recenzuje również:

restauracje gwiazd (m.in. Magdy Gessler, Borysa Szyca czy Piotra Adamczyka),

gastronomię na jarmarkach świątecznych i imprezach masowych,

dania w najdroższych hotelach świata,

kulinarne skrajności, zestawiając budżetowe posiłki z absurdalnie drogimi daniami (np. pizzą za 8 tysięcy złotych).

Wypracował tzw. "efekt Książula" - jego pozytywna recenzja potrafi wywołać ogromne kolejki pod danym lokalem, podczas gdy negatywna ocena potrafi z dnia na dzień drastycznie obniżyć obroty restauracji.

Warszawiacy testują pizzę Książula. Wydali opinię!

Afera wokół pizzy Książula. Youtuber odpowiada na zarzut

Książulo razem we współpracy z Żabką (główna sieć dystrybucji) postanowił wydać swój produkt, czyli pizzę na grubszym cieście. Wywołało to falę krytyki wśród internautów, którzy zarzucali youtuberowi nie tylko za wysoką cenę produktu, ale również obietnicę "nieuleganiu markom". Książulo odpowiadał głównie na to w ten sposób, że to nie jest do końca tak, jak wszyscy myślą.

Mimo to, wiele osób nagrało swoje recenzje jego produktów. Podczas rozmów z fanami przyznał, co dokładnie o tym sądzi.

Szczerze to nie wiem czemu oceniają, skoro nie mają nawet żadnego wykształcenia w tym kierunku

Tekst o wykształceniu w kierunku jest szpilką w krytyków youtubera. Wielokrotnie oni zarzucali Książulowi przy recenzjach, że mężczyzna nie ma odpowiedniego wykształcenia, aby np. oceniać kuchnię Polską.