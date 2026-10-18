Urszula Dudziak w "Tańcu z Gwiazdami"? Piosenkarka odpowiedziała jednoznacznie

Dudziak mogła wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami"

Może się wydawać dziwne, że w tak popularnym formacie jak "Taniec z Gwiazdami" zabrakło jeszcze Urszuli Dudziak. Przyczyną nie jest bynajmniej niechęć twórców programu, bowiem znana wokalistka przyznała, że twórcy formatu wielokrotnie próbowali namówić ją do udziału.

Dostawałam już propozycje i to kilka razy z rzędu.

Wokalistka zdradziła w rozmowie z portalem VOX FM, że na razie odrzuca propozycje od stacji Polsat. Jej uwaga skupiona jest wciąż na działalności muzycznej.

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Urszula Dudziak będzie koncertować aż do końca

Urszula Dudziak występuje dla publiczności od kilkudziesięciu lat i wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem wiernych fanów. Wokalistka nie ukrywa, że koncerty dają jej ogromną satysfakcję i planuje kontynuować swoją pasję tak długo, jak starczy jej sił.

Dopóki ludzie będą przychodzili na moje koncerty, a ja będę czuła w sobie siłę oraz tę niesamowitą energię, by przekazywać im coś fajnego, nie zejdę ze sceny.

Znana artystka podzieliła się także swoimi wrażeniami z niedawnego występu, który odbył się poza granicami Polski.

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Zaledwie parę dni temu śpiewałam w Londynie, w pięknej filharmonii Cadogan Hall. Ludzie krzyczeli, ja skakałam i tańczyłam na scenie, a owacjom na stojąco nie było końca. Czuć tę energię, więc jeszcze długo pociągnę!”

Urszula Dudziak o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Wokalistka podkreśla, że dopóki będzie miała na tapecie świeże muzyczne inicjatywy, nie podejmie się udziału w wyczerpującym programie, jakim jest "Taniec z Gwiazdami".

Nie wyobrażam sobie wyjęcia paru miesięcy z życia na treningi w momencie, kiedy mam tak ogromne wzięcie, tyle koncertów i tyle rozpoczętych projektów. Na ten moment mówię nie.

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