Helena Englert zszokowała widzów "Tańca z gwiazdami". Wybuchła burza w sieci

Helena Englert i Roman Osadchiy zaskoczyli w "Tańcu z Gwiazdami"

Helena Englert udowadnia, że doskonale czuje się na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami". W 6. odcinku obecnej edycji, poświęconym latynoskim rytmom, artystka wraz z partnerem zaprezentowali dynamiczną salsę. Ich występ jurorzy ocenili na imponujące 38 punktów. Jednak to nie punktacja, a decyzja o tańczeniu boso wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Część widzów była zachwycona pomysłem, podczas gdy inni sugerowali, że rezygnacja z obuwia tanecznego znacznie ułatwiła zadanie.

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"Muszę od tego zacząć - przepiękny strój, idealnie oddający ruch Heleny oraz podkreślający jej piękno. Jestem pod wrażeniem, że tak dobrze zatańczyła to bez butów. Wszystko było w punkt, cudowny przepływ energii, akcentacja ruchów - ogień. Hela wygra tę edycję bezsprzecznie", "Niech zatańczy to samo, ale w butach. Nie będzie z tego 50 procent. W butach trudniej się tańczy. Bez butów spóźniona", "No nie zgadzam się kompletnie. Buty do salsy mają specjalną podeszwę, która zapewnia idealny poślizg na parkiecie, co jest ważne w dynamicznym charakterze salsy. Tańcząc boso, skóra klei się do podłoża, co utrudnia to obroty i mocno obciąża stawy kolanowe oraz skokowe. A ponadto obcas wymusza naturalne obciążenie na śródstopiu, którym w salsie się tańczy. Na boso tę postawę samemu trzeba sobie, bez wspomagaczy, wypracować" - czytamy w sieci.

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W sieci zaroiło się od skrajnych opinii na temat występu 26-letniej gwiazdy. Wielu komentujących z uznaniem wypowiadało się o jej umiejętnościach, swobodzie i widowiskowym tańcu na stole. Nie zabrakło jednak krytycznych głosów, które określały show jako "latanie i szarpanie". Niektórzy internauci doszukiwali się też powodów wysokich not w nazwisku i powiązaniach rodzinnych, sugerując, że wpływ na oceny ma szanowany ojciec aktorki, Jan Englert.

"Taniec z Gwiazdami" 19: Kto odpadł z programu?

W siódmym odcinku 19. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na parkiecie zaprezentuje się osiem duetów. Będą to Krzysztof Kwiatkowski z Sarą Janicką, Marta "Mandaryna" Wiśniewska u boku Krystiana Rzymkiewicza, a także Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka. O wygraną powalczą również Helena Englert z Romanem Osadchiym, Jasper Sołtysiewicz w parze z Darią Sytą-Grobelną oraz Dominik Rupiński tańczący z Estelle François. Stawkę uzupełniają Dominik Smaruj i Magda Tarnowska oraz Izabela Kuna z Michałem Bartkiewiczem.

Z rywalizacją o Kryształową Kulę pożegnali się już Joanna Jędrzejczyk z Kamilem Kuroczko, a także Karolina "Kaeyra" Baran, której partnerował Kacper Rutka. Decyzją widzów i jurorów z tanecznego show Polsatu odeszli również Matteo Brunetti i Izabela Skierska oraz Monika Borzym tańcząca z Michałem Kassinem.

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QUIZ: zwycięzcy "Tańca z gwiazdami". Czy ich pamiętasz? Pytanie 1 z 10 Pierwszą edycję w 2005 roku wygrał: Witold Paszt Robert Kudelski Olivier Janiak Rafał Mroczek Następne pytanie