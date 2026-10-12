Helena Englert zszokowała widzów "Tańca z gwiazdami". Wybuchła burza w sieci

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-12 22:01

W 6. odcinku 19. odsłony programu "Taniec z gwiazdami" Helena Englert porwała widzów energiczną salsą, którą rozpoczęła tańcem na stole. Największe emocje wzbudził jednak fakt, że wystąpiła boso, co wywołało gorącą dyskusję wśród internautów. Czy brak obcasów ułatwił jej występ?

Helena Englert i Roman Osadchiy zaskoczyli w "Tańcu z Gwiazdami"

Helena Englert udowadnia, że doskonale czuje się na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami". W 6. odcinku obecnej edycji, poświęconym latynoskim rytmom, artystka wraz z partnerem zaprezentowali dynamiczną salsę. Ich występ jurorzy ocenili na imponujące 38 punktów. Jednak to nie punktacja, a decyzja o tańczeniu boso wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Część widzów była zachwycona pomysłem, podczas gdy inni sugerowali, że rezygnacja z obuwia tanecznego znacznie ułatwiła zadanie.

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Paulina Sykut-Jeżyna
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"Muszę od tego zacząć - przepiękny strój, idealnie oddający ruch Heleny oraz podkreślający jej piękno. Jestem pod wrażeniem, że tak dobrze zatańczyła to bez butów. Wszystko było w punkt, cudowny przepływ energii, akcentacja ruchów - ogień. Hela wygra tę edycję bezsprzecznie", "Niech zatańczy to samo, ale w butach. Nie będzie z tego 50 procent. W butach trudniej się tańczy. Bez butów spóźniona", "No nie zgadzam się kompletnie. Buty do salsy mają specjalną podeszwę, która zapewnia idealny poślizg na parkiecie, co jest ważne w dynamicznym charakterze salsy. Tańcząc boso, skóra klei się do podłoża, co utrudnia to obroty i mocno obciąża stawy kolanowe oraz skokowe. A ponadto obcas wymusza naturalne obciążenie na śródstopiu, którym w salsie się tańczy. Na boso tę postawę samemu trzeba sobie, bez wspomagaczy, wypracować" - czytamy w sieci.

Taniec z Gwiazdami 19 - odc. 6.
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W sieci zaroiło się od skrajnych opinii na temat występu 26-letniej gwiazdy. Wielu komentujących z uznaniem wypowiadało się o jej umiejętnościach, swobodzie i widowiskowym tańcu na stole. Nie zabrakło jednak krytycznych głosów, które określały show jako "latanie i szarpanie". Niektórzy internauci doszukiwali się też powodów wysokich not w nazwisku i powiązaniach rodzinnych, sugerując, że wpływ na oceny ma szanowany ojciec aktorki, Jan Englert.

"Taniec z Gwiazdami" 19: Kto odpadł z programu?

W siódmym odcinku 19. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na parkiecie zaprezentuje się osiem duetów. Będą to Krzysztof Kwiatkowski z Sarą Janicką, Marta "Mandaryna" Wiśniewska u boku Krystiana Rzymkiewicza, a także Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka. O wygraną powalczą również Helena Englert z Romanem Osadchiym, Jasper Sołtysiewicz w parze z Darią Sytą-Grobelną oraz Dominik Rupiński tańczący z Estelle François. Stawkę uzupełniają Dominik Smaruj i Magda Tarnowska oraz Izabela Kuna z Michałem Bartkiewiczem.

Z rywalizacją o Kryształową Kulę pożegnali się już Joanna Jędrzejczyk z Kamilem Kuroczko, a także Karolina "Kaeyra" Baran, której partnerował Kacper Rutka. Decyzją widzów i jurorów z tanecznego show Polsatu odeszli również Matteo Brunetti i Izabela Skierska oraz Monika Borzym tańcząca z Michałem Kassinem.

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Zobacz więcej zdjęć. Helena Englert NA BOSAKA w "Tańcu z Gwiazdami". Tańczyła na stole!

Helena Englert tańczy boso na stole w Tańcu z gwiazdami. Na miniaturach ujęcia z salsy. O kulisach show przeczytasz w Eska.
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