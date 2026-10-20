"SOR". Ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"SOR" - o czym jest serial?

Piotr Hajduk (Sebastian Dela) - genialny lekarz ze skomplikowaną przeszłością, zaczyna pracę na SOR-ze prowadzonym przez Kaśkę (Sonia Mietielica), swoją dawną miłość. Między nimi stoi Andrzej (Ireneusz Czop), szorstki ordynator, który dostrzega geniusz Piotra, ale nie toleruje jego brawurowych metod działania. Razem mierzą się z trudnymi diagnozami i demonami z przeszłości. Czy najbardziej bezlitosne piętro szpitala da drugą szansę temu, kto na nią nie zasługuje? "SOR”"to nowoczesne spojrzenie na gatunek serialu medycznego.

Produkcja pokazuje szpitalny oddział ratunkowy jako miejsce ciągłego ruchu, napięcia i nieprzewidywalności - przestrzeń, w której za drzwiami sal ratunkowych rozgrywają się nie tylko dramatyczne historie pacjentów, ale także osobiste wybory i konflikty ludzi, którzy każdego dnia walczą o ich życie. Serial łączy elementy emocjonującego dramatu, thrillera i historii obyczajowej, pokazując pracę lekarzy z perspektywy miejsca, w którym liczy się każda sekunda.

- Serial opowiada o specyfice tego oddziału. To nie jest zwykły oddział szpitalny ani przychodnia, tylko właśnie SOR, czyli miejsce, którego charakter dobrze znamy. Staraliśmy się jak najwiarygodniej oddać jego specyfikę, ale także pokazać szeroki zakres wiedzy lekarzy, którzy tam pracują. To nie są wyłącznie neurochirurdzy, chirurdzy czy kardiolodzy. To ludzie, którzy muszą bardzo szybko stawiać różnorodne diagnozy. Mam ogromny szacunek do osób pracujących na SOR-ze ze względu na różnorodność ich wiedzy, szybkość podejmowania decyzji i to, jak w ogromnym tempie oraz pod presją potrafią zachować swoje człowieczeństwo - mówi Dominika Kluźniak w rozmowie z Julitą Buczek z Super Expressu.

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"SOR" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

"SOR" liczy łącznie 12 odcinków i wszystkie obejrzycie w Prime Video od 20 października - premiera o godz. 22:20. W TVP2 i TVP VOD sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej - tam kolejne odcinki emitowane będą co tydzień. Dokładny harmonogram premier odcinków w TVP2 i TVP VOD prezentuje się następująco:

"SOR" 1. odcinek - premiera 20 października,

"SOR" 2. odcinek - premiera 27 października,

"SOR" 3. odcinek - premiera 3 listopada,

"SOR" 4. odcinek - premiera 10 listopada,

"SOR" 5. odcinek - premiera 17 listopada,

"SOR" 6. odcinek - premiera 24 listopada,

"SOR" 7. odcinek - premiera 1 grudnia,

"SOR" 8. odcinek - premiera 8 grudnia,

"SOR" 9. odcinek - premiera 15 grudnia,

"SOR" 10. odcinek - premiera 22 grudnia,

"SOR" 11. odcinek - premiera 29 grudnia,

"SOR" 12. odcinek - premiera 5 stycznia.

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