Zimowe ubrania wyciągnięte z szafy nie pachną świeżością. Mamy szybki sposób, by odświeżyć garderobę po lecie

Zimowe ubrania po kilku miesiącach w szafie mogą przejąć zapach kurzu i zamkniętej przestrzeni, dlatego przed pierwszym założeniem warto je dokładnie sprawdzić i przewietrzyć.

Nie każda kurtka czy wełniany sweter wymaga ponownego prania — w przypadku delikatnych tkanin pomocne może być odpowiednie wietrzenie lub parownica, jeśli pozwala na to metka.

Nieprzyjemna woń często ma swoje źródło w samej szafie, dlatego przed schowaniem garderoby na półki warto ją oczyścić, osuszyć i sprawdzić, czy nie pojawia się w niej wilgoć.

Saszetki zapachowe mogą poprawić aromat garderoby, ale nie zastąpią regularnego sprzątania i właściwego przechowywania ubrań, które powinny być całkowicie suche i mieć zapewnioną cyrkulację powietrza.

Przewietrz ubrania, zanim ponownie trafią do szafy

Pierwszym krokiem powinno być wyjęcie zimowych rzeczy z szafy i sprawdzenie ich stanu. Warto rozwiesić płaszcze, swetry i kurtki w przewiewnym miejscu, najlepiej tam, gdzie powietrze może swobodnie krążyć. Krótkie wietrzenie często pomaga pozbyć się zapachu stęchlizny czy zamkniętej przestrzeni. Należy jednak unikać wilgotnej pogody i długiego wystawiania delikatnych tkanin na bezpośrednie działanie słońca, które może powodować blaknięcie kolorów. Wełniane swetry najlepiej rozłożyć na płasko lub powiesić zgodnie z zaleceniami na metce, aby nie straciły fasonu.

Jeśli zapach jest mocniejszy, warto sprawdzić metkę i ocenić, czy ubranie można bezpiecznie wyprać. Niektóre materiały, zwłaszcza wełna, kaszmir czy odzież z podszewką, wymagają delikatniejszej pielęgnacji. Pomocna może być również parownica, o ile producent dopuszcza stosowanie pary na danej tkaninie. Nie należy natomiast spryskiwać ubrań przypadkowymi mieszankami zapachowymi ani przykrywać nieprzyjemnej woni dużą ilością perfum. Jeśli zapach przypomina pleśń lub wilgoć, trzeba najpierw znaleźć jego źródło.

Zadbaj o szafę, zanim schowasz do niej ubrania

Nawet świeżo wyprane rzeczy szybko przejmą nieprzyjemny zapach, jeśli trafią do zamkniętej, zakurzonej lub zawilgoconej szafy. Przed ułożeniem zimowej garderoby warto przetrzeć półki, odkurzyć trudno dostępne miejsca i pozostawić drzwi otwarte, aby wnętrze dobrze wyschło. Dobrze też sprawdzić, czy za meblem albo w narożnikach nie pojawiają się ślady wilgoci. Jeśli zapach stęchlizny regularnie powraca, samo odświeżanie ubrań może nie wystarczyć.

Pomocne jest również przechowywanie odzieży w sposób, który umożliwia cyrkulację powietrza. Nie warto upychać swetrów i kurtek na ciasno ani wkładać do szafy rzeczy, które nie są całkowicie suche. Saszetki zapachowe mogą nadać garderobie przyjemną woń, ale nie zastąpią czyszczenia i usuwania wilgoci. Najlepiej zacząć od wietrzenia, kontroli tkanin i uporządkowania półek. Dzięki temu zimowe ubrania będą gotowe do noszenia bez konieczności prania całej zawartości szafy.