Żabka rozwija usługę druku. Urządzenia Zeccer w blisko 1400 sklepach

Po sukcesie pilotażu Żabka od stycznia 2026 r. stopniowo wdraża usługę w kolejnych sklepach, koncentrując się przede wszystkim na lokalizacjach osiedlowych. Drukarki Zeccer są już dostępne nie tylko we wszystkich miastach w Polsce liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, ale również w wielu mniejszych miejscowościach.

Przy usługach takich jak druk szczególnie ważne jest to, by były dostępne wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba. 18 mln konsumentów mieszka w promieniu 500 metrów od naszych sklepów, które są dostępne siedem dni w tygodniu. Dzięki tej bliskości część codziennych spraw, które wcześniej wymagały wizyty w osobnym punkcie usługowym, można załatwić przy okazji wizyty w Żabce – mówi Przemysław Tomaszewski, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług, Żabka Polska.

Teraz wraz z zamówionym wydrukiem klient, jeśli wyrazi na to zgodę, może otrzymać dodatkową kartkę z wydrukowanym bonem o wartości 5 zł, który można wykorzystać przy zakupach za minimum 10 zł w sklepach Żabka. Promocja obowiązuje od 2 września do 6 października.

Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Jesteśmy polską firmą technologiczną i wraz z Żabką chcemy ułatwiać klientom życie. Połączyliśmy siły, aby łatwy dostęp do naszych samoobsługowych drukarek stał się powszechny. Pilotaż cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego rozszerzyliśmy go na kolejne sklepy. Druk dokumentów w Żabce przy pomocy naszych drukarek to proste, intuicyjne rozwiązanie dla każdego – mówi Mateusz Materna, prezes zarządu Zeccer.

Jak działa usługa druku w Żabce

Usługa realizowana we współpracy z Zeccer, największą siecią samoobsługowych drukarek w Polsce, umożliwia wydruk dokumentów A4 z telefonu, laptopa lub tabletu. Nie wymaga instalowania aplikacji ani sterowników. Dokument można przesłać po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na drukarce lub za pośrednictwem strony druk.zabka.pl/druk-w-sklepie, a następnie opłacić zlecenie BLIK-iem, kartą płatniczą lub szybkim przelewem.

Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Wydruk uruchamiany jest za pomocą czterocyfrowego kodu znajdującego się na urządzeniu. Po zakończeniu procesu przesłane dokumenty są trwale usuwane. Usługa jest w pełni samoobsługowa – proces odbywa się online i przy drukarce, a klient nie musi podchodzić do kasy czy kontaktować się z obsługą sklepu.

Więcej niż samoobsługowy druk

Żabka i Zeccer rozwijają również ofertę wykraczającą poza samoobsługowy druk w sklepach. Wybierając druk z dostawą, poprzez witrynę druk.zabka.pl do dowolnego sklepu sieci można zamówić odbitki fotograficzne oraz zdjęcia do dokumentów, kolorowe wydruki dokumentów, dyplomów, a także plakatów. Produkty są przygotowywane przez Zeccer i dostarczane do wybranego sklepu Żabka.

Serwis umożliwia również korzystanie z generatorów popularnych dokumentów, m.in. umowy kupna-sprzedaży samochodu czy umowy najmu mieszkania. Po uzupełnieniu danych dokument można od razu przygotować do wydruku w Żabce. Dostępne są także dodatkowe funkcje, np. możliwość stworzenia kolorowanki na podstawie zdjęcia.