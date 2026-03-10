Newbie x Kavat, czyli skandynawska klasyka w nowej odsłonie. Limitowana kolekcja butów dla najmłodszych dostępna online od 25 marca.

Kolekcja obejmuje sześć modeli, trzy pary butów typu pre-walker zaprojektowanych z myślą o pierwszych krokach oraz trzy modele sandałów idealnych na cieplejsze dni. Wszystkie fasony wykonano ze skóry, a całość dopełniają haftowane printy Newbie. Projekty stawiają na komfort, dopasowanie i trwałość tak, by buty nadążały za codziennym rytmem dzieci: zabawą, ruchem, spacerami i małymi (oraz większymi) przygodami. Rozmiary obejmują UK 3–8 (EU 19–25).

Współpraca jest odpowiedzią na wieloletnie prośby społeczności Newbie o obuwie utrzymane w tym samym, ponadczasowym i zrównoważonym duchu co kolekcje odzieżowe marki. Partnerstwo z Kavat, z marką cenioną za rzemiosło i jakość w segmencie premium, pozwala Newbie rozszerzyć ofertę o buty stworzone po to, by służyły dłużej.

“Nasi klienci od wielu lat czekali na obuwie w ponadczasowym stylu Newbie. Kavat był dla nas naturalnym partnerem. Podzielają nasze podejście do jakości, trwałości i dbałości o każdy detal, a do tego wnoszą wielopokoleniowe doświadczenie w tworzeniu obuwia” - mówi Anne-Charlotte Lindquist, Assortment Manager w Newbie.

„Cieszymy się ze współpracy z Newbie i możliwości wniesienia naszego doświadczenia i rzemiosła do marki, która podziela nasze wartości. Razem oferujemy rodzinom obuwie projektowane z uważnością, łączące piękno z długotrwałą jakością” - mówi Sarah Berg, Marketing Manager w Kavat.

Kolekcja będzie dostępna wyłącznie online na kavat.com oraz kappahl.com od 25 marca 2026 r. Współpraca ma być początkiem partnerstwa z ambicją rozwijania kolejnych wspólnych inicjatyw w przyszłości