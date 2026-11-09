Warszawa nie jada tak, jak podpowiada Instagram. Glovo sprawdziło kulinarne zwyczaje stolicy

Nowe kulinarne odkrycia coraz częściej zaczynają się od ekranu telefonu. To tam pojawiają się miejsca, smaki i koncepty, które przyciągają uwagę, choć nie zawsze od razu trafiają na warszawskie talerze. Trendy jedzeniowe w mediach społecznościowych śledzi 29 proc. badanych, a 28 proc. deklaruje, że zanim spróbuje nowości, czeka na dobre opinie innych. Warszawiacy są więc ciekawi tego, co nowe, ale jedzeniowe trendy wolą najpierw obserwować niż od razu przenosić na własny talerz.

Matcha matchą, ale stolica zamawia pizzę

Warszawiacy mogą flirtować z kulinarnymi nowościami, ale ulubieńca mają jednego. Pizza gra tutaj we własnej lidze, a za warszawską miłością do tego dania idzie też naprawdę szeroka oferta lokali. W Glovo można zamówić ją m.in. z dobrze znanych lokalnym mieszkańcom Pizzaiolo, Spacca Napoli czy POLLYPIZZA. Jako faworyta wskazuje ją 2/3 badanych, podczas gdy kolejne pozycje dzieli od niej wyraźny dystans: dania obiadowe wybiera 30 proc. ankietowanych, kebab 29 proc., sushi 28 proc., a burgery 27 proc. Warszawski talerz jest przy tym zdecydowanie bardziej obiadowy niż przekąskowy. W czołówce wyborów dominują pełne posiłki, podczas gdy lżejsze i mniejsze formaty pozostają na dalszym planie. Jeśli więc Warszawiak już zamawia, najczęściej szuka przede wszystkim konkretnego posiłku, a nie czegoś „na przegryzkę”.

Rytm stołecznego życia wymaga od nas oferty, która łączy kulinarną ciekawość napędzaną mediami społecznościowymi z silnym przywiązaniem do codziennych, sprawdzonych smaków. Zależy nam, aby warszawiacy mieli pełen wybór i dostęp do swoich ulubionych lokali z sąsiedztwa – niezależnie od tego, w której dzielnicy akurat spędzają dzień – mówi Karolina Stanecka, Head of Warsaw, Glovo.

Powiedz, gdzie mieszkasz, a powiem Ci, co jesz

Wystarczy jednak zejść z poziomu całej Warszawy do poszczególnych dzielnic, żeby zobaczyć, że nie wszędzie stolica ma apetyt na te same dania. Choć różnice w kulinarnych wyborach nie są diametralne, można wychwycić kilka lokalnych smaczków. Warszawa kocha pizzę, ale Bemowo wynosi tę miłość na zupełnie inny poziom. Wskazuje ją 78 proc. badanych, najwięcej spośród analizowanych dzielnic. Mokotów mocniej niż reszta Warszawy orbituje w stronę burgerów, które wybiera 38 proc. mieszkańców (vs 27 proc. w całej stolicy). Z kolei Wola i Targówek wyrastają na warszawskie zagłębie kebabowe: wskazuje go odpowiednio 40 i 43 proc. badanych. Na Pradze-Północ robi się bardziej klasycznie: 45 proc. mieszkańców wybiera dania obiadowe, a kuchnia polska jest tam najczęściej zamawianą kategorią. Targówek z kolei może zaskakiwać: w danych o zamówieniach to właśnie on okazuje się najbardziej „wege” rejonem Warszawy, gdzie na mieszkańca średnio przypada 0,65 zamówienia miesięcznie.

Jak mieszkańcy widzą własną dzielnicę?

W badaniu Glovo Warszawiacy spojrzeli na kulinarną mapę miasta z dwóch perspektyw: najpierw wskazali, z jakimi kuchniami kojarzą dzielnicę, w której sami mieszkają, a następnie ocenili pod tym kątem pozostałe części Warszawy. I choć na poziomie całego miasta wspólnym mianownikiem pozostają przede wszystkim kuchnie włoska i azjatycka, lokalnie pojawia się kilka znacznie mniej oczywistych skojarzeń.

Aż 28 proc. mieszkańców kojarzy Ursynów z kuchnią indyjską, wobec 15 proc. w całej Warszawie. Mocniej niż w skali miasta zaznaczają się tu także kuchnia japońska (23 proc. vs 15 proc.) i gruzińska (18 proc. vs 8 proc.).

Praga-Północ widzi siebie przede wszystkim przez pryzmat kuchni polskiej (38 proc.), a Wola bliskowschodniej (36 proc.).

Swoje mniej oczywiste znaki szczególne mają także Bemowo, którego mieszkańcy częściej wskazują kuchnię amerykańską, oraz Bielany, wyróżniające się mocniejszym skojarzeniem z kuchnią meksykańską.

A jak te same dzielnice widzi reszta Warszawy?

To właśnie tutaj robi się ciekawie, bo niekiedy miejska reputacja pokrywa się z lokalnym autoportretem, a czasem opowiada zupełnie inną historię.

Praga-Północ zdaje się znać siebie bardzo dobrze: z kuchnią polską kojarzy ją 38 proc. własnych mieszkańców i niemal identyczne 39 proc. osób patrzących na nią z zewnątrz.

Podobnie bliskowschodni rys Woli pozostaje widoczny z obu perspektyw: wskazuje go 36 proc. jej mieszkańców i 28 proc. pozostałych warszawiaków.

Są też miejsca, w których kulinarna marka szczególnie mocno żyje w wyobraźni innych Warszawiaków.

Najlepszym przykładem jest Śródmieście, kojarzone przede wszystkim z kuchnią amerykańską (41 proc.) i bliskowschodnią (40 proc.).

Mokotów najmocniej przywodzi na myśl kuchnię włoską i azjatycką (po 28 proc.).

Pragę-Południe i Targówek łączy zaś silny bliskowschodni klimat, odpowiednio 35 i 32 proc.

Kilka dzielnic ma z kolei bardzo czytelne skojarzenia: Wilanów z kuchnią japońską (36 proc.), Żoliborz z włoską (32 proc.), Ochota z azjatycką (29 proc.), a Włochy, nomen omen, z włoską (33 proc.). Nie wszystkie miejsca mają jednak równie wyrazistą kulinarną reputację. Najbardziej widać to w Wesołej i Rembertowie, z którymi aż 75 proc. badanych nie ma żadnych kulinarnych skojarzeń.

Autor: 24/7/ Materiały prasowe

Jaki właściwie jest ten Warszawiak?

Z badania Glovo wyłania się więc obraz człowieka, który wie, co jest na kulinarnym radarze, ale niekoniecznie od razu ustawia się po to w kolejce. Chętnie wraca do sprawdzonych smaków, ma swoje przyzwyczajenia, a jednocześnie kulinarna codzienność wygląda nieco inaczej w zależności od zamieszkiwanej przez niego części miasta. To portret mniej oczywisty niż ten znany z social mediów czy kolejek przed najgłośniejszymi lokalami. Co ta różnica między wizerunkiem miasta a codziennymi wyborami mówi o samych Warszawiakach i współczesnej Warszawie?

Portret jedzeniowy Warszawiaka jest dużo mniej modny niż sugerują media społecznościowe. Zamiast gonić za kulinarnymi nowinkami, wybieramy to, co znamy: 71% badanych kieruje się przyzwyczajeniem i sprawdzonymi miejscami, a pizza wciąż nie ma sobie równych. Jedzenie z dostawą pełni dziś rolę podobną do domowego obiadu: ma być przewidywalne, bezpieczne i dawać poczucie komfortu po długim dniu. Ciekawie robi się na poziomie dzielnic, bo w kulinarnych skojarzeniach widać mentalną mapę Warszawy. Wilanów i Żoliborz kojarzą nam się z sushi i kuchnią roślinną, a Praga-Północ i dzielnice obrzeżne z pierogami i schabowym. Jedzenie to nie tylko kwestia smaku, ale też sposób, w jaki opowiadamy o tym, kto, gdzie mieszka – komentuje Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożka.

Jedno jest pewne: kulinarna Warszawa ma wiele twarzy, a jej codzienne wybory nie zawsze są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.