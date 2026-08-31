Viralowe triki na młodszą twarz pod lupą chirurgów. Co działa, a co daje tylko chwilowy efekt?

Materiał poświęcony internetowym trendom ASPS opublikowało 13 sierpnia 2026 roku. Eksperci przyjrzeli się m.in. face tapingowi, face jodze, mewingowi, masażom gua sha, rollerom chłodzącym, domowym maskom LED oraz procedurom określanym jako „morning shed”.

Część metod może na krótko zmniejszyć obrzęk lub poprawić wygląd skóry. Nie ma jednak podstaw, aby oczekiwać, że trwale zmienią kontur twarzy, zapobiegną powstawaniu zmarszczek albo zastąpią leczenie medyczne. Większej ostrożności wymagają natomiast trendy obejmujące ingerencję chirurgiczną: zwłaszcza popularne wśród młodych osób usuwanie poduszek tłuszczowych Bichata.

Face taping wygładza skórę, ale efekt szybko znika

Face taping polega na naklejaniu taśm na wybrane okolice twarzy, najczęściej na noc. Zwolennicy metody przekonują, że ogranicza powstawanie zmarszczek i pozwala unieść tkanki bez zabiegu. Zdaniem ekspertów ASPS po zdjęciu taśm skóra rzeczywiście może wyglądać na gładszą. Nie ma jednak mocnych dowodów, że metoda zapobiega zmarszczkom lub daje długotrwały efekt. Podobnie działają rollery chłodzące. Niska temperatura obkurcza naczynia krwionośne i czasowo zmniejsza opuchliznę. Twarz może dzięki temu wyglądać bardziej świeżo i smuklej, jednak jej budowa pozostaje bez zmian.

Autor: MSkomunikacja/ Materiały prasowe

W dyskusji o internetowych metodach często mieszają się różne znaczenia słowa „efekt”. Przytaczane chłodzenie skóry, masaże czy taśmy faktycznie mogą na kilka godzin zmniejszyć obrzęk i tym samym poprawić wygląd twarzy. Nie jest to jednak przebudowa skóry ani uniesienie głębiej położonych tkanek – i należy przy tym pamiętać, że działania takie nie stanowią alternatywy np. do liftingu. Domowy sposób może być przyjemnym elementem pielęgnacji, który dodatkowo wpływa pozytywnie na samopoczucie i wygląd. Istotne jest więc w szczególności uczciwe określenie granic ich działania. Przedstawianie krótkotrwałego rezultatu jako trwałej zmiany buduje nierealistyczne oczekiwania i może skłaniać do niepotrzebnych wydatków – wyjaśnia profesor Paweł Szychta.

Internetową popularność zdobył również „morning shed”. Trend polega na nakładaniu przed snem kilku masek, plastrów, taśm i produktów pielęgnacyjnych, które rano są kolejno zdejmowane przed kamerą. Eksperci nie znajdują podstaw do przypisywania takiej procedurze działania liftingującego. Nadmiar nakładanych jednocześnie preparatów może natomiast sprzyjać zatykaniu porów.

Face yoga i mewing nie przebudują twarzy

Face yoga opiera się na regularnym wykonywaniu ćwiczeń angażujących mięśnie mimiczne. Mewing polega natomiast na utrzymywaniu języka w określonej pozycji przy podniebieniu. Zwolennicy obu metod przypisują im możliwość wysmuklenia twarzy i podkreślenia linii żuchwy.

Eksperci ASPS zwracają uwagę, że dostępne dowody nie potwierdzają wyraźnej i trwałej zmiany wyglądu. Mewing nie przebuduje kości dorosłego człowieka i nie zastąpi leczenia ortodontycznego ani chirurgicznego.

Twarz dorosłego człowieka nie jest strukturą, którą można dowolnie przemodelować przez wielokrotne powtarzanie jednego ruchu albo zmianę ułożenia języka. O jej kształcie decydują szkielet, przedziały tłuszczowe, mięśnie, więzadła i skóra. Przy intensywnym trenowaniu mimiki trzeba też pamiętać, że częste skurcze mięśni uczestniczą w powstawaniu zmarszczek dynamicznych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia mogą być korzystne i sam często je zalecam, jednak nie każdy ruch będzie neutralny dla twarzy. Wielokrotne napinanie tych samych mięśni może utrwalać zmarszczki, które chcieliśmy zredukować, a więc przynieść rezultat odwrotny do zamierzonego. Dobre intencje nie zastąpią znajomości anatomii, zatem, podobnie jak przy wyborze chirurga, warto kierować się kompetencjami osoby udzielającej porad – zaznacza prof. Paweł Szychta.

Podobne zastrzeżenia dotyczą urządzeń przeznaczonych do „trenowania” żuchwy. Żucie twardych, wykonanych z tworzywa przyrządów nie zmieni budowy kostnej twarzy. Może natomiast nadmiernie obciążać mięśnie i stawy skroniowo-żuchwowe.

Gua sha i maski LED mają ograniczone zastosowanie

Nie wszystkie viralowe metody są całkowicie pozbawione podstaw. Masaż gua sha oraz drenaż limfatyczny mogą czasowo zmniejszyć zatrzymywanie płynów i ograniczyć opuchliznę. Nie modelują jednak trwale owalu twarzy i nie wywołują efektu chirurgicznego liftingu. Drenaż limfatyczny bywa również pomocny podczas rekonwalescencji po niektórych zabiegach chirurgicznych lub iniekcyjnych. Powinien być jednak wykonywany w odpowiednim momencie i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Więcej danych przemawia za działaniem terapii światłem LED. Domowe maski mogą w pewnym stopniu wspierać kondycję skóry i produkcję kolagenu. Urządzenia przeznaczone do samodzielnego stosowania zazwyczaj mają jednak niższą moc niż sprzęt medyczny, dlatego rezultaty pozostają subtelne i wymagają regularnego użytkowania.

Ja absolutnie jestem zwolennikiem racjonalizacji skuteczności wszystkich „domowych” metod, które z pewnością mogą być przydatne, jednakże wyłącznie przy odpowiednio i uczciwie wyartykułowanych ograniczeniach tych sposobów. Prawidłowo wykonany masaż może ograniczyć zastój płynów, a dobrej jakości urządzenie LED wspierać kondycję skóry. Warto jednak zachować właściwą skalę oczekiwań. Poprawa wyglądu powierzchni skóry czy zmniejszenie obrzęku a chirurgiczne uniesienie tkanek są zupełnie różnymi rezultatami. Problem zaczyna się wtedy, gdy subtelne działanie pielęgnacyjne reklamowane jest jako alternatywa dla procedury medycznej – mówi profesor Paweł Szychta.

Usunięcie poduszek Bichata może wpłynąć na wygląd twarzy po latach

Najpoważniejsze zastrzeżenia budzi trend polegający na chirurgicznym usuwaniu poduszek tłuszczowych Bichata. Zabieg pozwala wysmuklić środkową i dolną część twarzy, ale jego rezultat powinien być rozpatrywany w perspektywie wielu lat.

Objętość twarzy naturalnie zmniejsza się wraz z wiekiem. Policzki, które u osoby dwudziestokilkuletniej wydają się zbyt pełne, po kolejnych kilkunastu latach mogą stać się znacznie szczuplejsze. Wcześniejsze usunięcie tkanki tłuszczowej może wówczas pogłębić zapadnięcie policzków, wyostrzyć rysy i nadać twarzy zmęczony wygląd.

Eksperci ASPS wskazują, że niektórzy pacjenci poddający się zabiegowi w młodym wieku mogą po latach żałować utraty objętości kojarzonej z młodym wyglądem.

Decyzji o usunięciu poduszek Bichata nie powinno się podejmować wyłącznie na podstawie wyglądu młodej twarzy. Usuniętej tkanki nie można w prosty sposób odtworzyć, dlatego szczególnej ostrożności wymagają bardzo młodzi pacjenci oraz osoby o szczupłej twarzy – podkreśla prof. Paweł Szychta.

Pacjent przychodzi z inspiracją, lekarz ocenia anatomię

Media społecznościowe zmieniły również przebieg konsultacji. Pacjenci częściej znają nazwy procedur, obserwują lekarzy i pokazują zdjęcia oczekiwanych rezultatów. Suzanne Trott, jedna z ekspertek cytowanych przez ASPS, zauważa, że w jej praktyce pytania o operacje twarzy zaczęły pojawiać się częściej niż pytania o zabiegi piersi.

Większy dostęp do informacji pozwala pacjentom dokładniej opisywać swoje oczekiwania. Jednocześnie filtry, odpowiednie światło, ułożenie twarzy i montaż materiału mogą tworzyć nierealistyczny obraz efektu. Nawet popularny trend nie musi być odpowiedni dla konkretnej osoby.

Media społecznościowe bardzo skróciły drogę od zobaczenia atrakcyjnego efektu do przekonania, że potrzebny jest konkretny zabieg. Czasami pacjent faktycznie przychodzi już z nazwą procedury, zanim ktokolwiek rzetelnie oceni proporcje jego twarzy, jakość skóry czy rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. Jednakże, doświadczenie i dojrzałość chirurga wyraża się również w umiejętności rezygnacji z operacji. Nie każda anatomiczna cecha wymaga korekty, a procedura popularna w danym sezonie nie musi dobrze wyglądać po dziesięciu latach. Lekarz powinien umieć powiedzieć pacjentowi, że oczekiwany rezultat jest nierealny, ryzyko przewyższa możliwą korzyść albo najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie twarzy bez ingerencji – podsumowuje profesor.

Popularność domowych metod pokazuje, jak duże jest zainteresowanie naturalnym i mało inwazyjnym dbaniem o wygląd. Eksperci przypominają jednak, że krótkotrwałe wygładzenie skóry lub zmniejszenie obrzęku nie powinno być mylone z trwałą zmianą anatomii. Przed podjęciem decyzji o zabiegu chirurgicznym warto skonsultować się ze specjalistą, który oceni nie tylko możliwy efekt bezpośrednio po operacji, lecz również jego konsekwencje w kolejnych latach.

Źródło: American Society of Plastic Surgeons, „Is viral beauty aging well? Plastic surgeons on the face trends filling your feed”, 13 sierpnia 2026 r. https://www.plasticsurgery.org/news/articles/is-viral-beauty-aging-well-plastic-surgeons-on-the-face-trends-filling-your-feed