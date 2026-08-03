Urlop w Sudetach jak w Alpach? Dolnośląskie perełki ze szwajcarskim akcentem

Architektura z tyrolskim zacięciem

Styl szwajcarski (nazywany również alpejskim lub tyrolskim) przywędrował do Sudetów już w XIX wieku. Wraz z gwałtownym rozwojem turystyki, modą na kuracje uzdrowiskowe oraz powstawaniem pierwszych luksusowych pensjonatów, zapanowała powszechna fascynacja estetyką czerpiącą z zagranicznych wzorców. Bardzo szybko ten styl zaczął być uważany za absolutny kanon ekskluzywnego górskiego budownictwa, trwale kształtując tożsamość wizualną całego regionu.

Spacerując dziś po karkonoskich miejscowościach, takich jak Karpacz czy Szklarska Poręba, z łatwością dostrzeżemy jego najbardziej charakterystyczne elementy. Budowle te wznoszono na solidnych, kamiennych podmurówkach, które idealnie wpisywały się w nierówności górskiego terenu. Ponad nimi górowały bogato zdobione, drewniane balkony i werandy (tzw. lauby), które często okalały budynki z kilku stron, zapewniając widok na piękne panoramy. Całość dopełniała misterna snycerka – niezwykle dekoracyjne, koronkowe wręcz wycięcia w drewnie, zdobiące balustrady, strzeliste szczyty oraz kunsztowne obramowania okien.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Śladami Marianny Orańskiej

Gdy poszukujemy najczystszych form stylu alpejskiego na Dolnym Śląsku, myśli naturalnie biegną ku Międzygórzu. Ta malownicza osada, położona u stóp Masywu Śnieżnika w Kotlinie Kłodzkiej, do dziś nazywana jest „Małą Szwajcarią”. Swój unikalny charakter zawdzięcza niderlandzkiej królewnie, Mariannie Orańskiej, która urzeczona dzikim krajobrazem, postanowiła przekształcić tutejsze ziemie w topowy kurort. Sprowadziła tyrolskich budowniczych i ufundowała przepiękne drewniano-kamienne wille, które do dziś stanowią architektoniczny ewenement na skalę europejską.

Jednak nie tylko Kotlina Kłodzka może poszczycić się podobnymi skarbami. Równie mocno tyrolskie tradycje rezonują w Karkonoszach. Współczesny Karpacz doskonale udowadnia, że historyczna tożsamość może płynnie koegzystować z pojęciem nowoczesnej turystyki premium.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Legendarna szwajcarska sieć pod Śnieżką

Standard wypoczynku rodem spod Alp ma w Polsce swoje nowe, niezwykle modne oblicze. Mowa o otwartym w zeszłym roku pięciogwiazdkowym hotelu Mövenpick Resort & Spa Karpacz. Legendarna szwajcarska marka Mövenpick, założona w 1948 roku przez wizjonera Ueli Pragera, od blisko ośmiu dekad słynie na całym świecie z gościnności, dbałości o detale oraz wybitnej gastronomii.

Wnętrza łączą alpejską estetykę z karkonoskim charakterem. Wykorzystanie naturalnego kamienia, szlachetnego drewna i ciepłych tekstyliów buduje atmosferę luksusowego schronienia. Projekt wrocławskiej pracowni MIXD został nagrodzony w prestiżowym konkursie LIV Hospitality Design Awards 2025 (w kategorii Mountain Destination), potwierdzając status hotelu jako perły Europy Środkowej.

Na gości wracających z górskiego trekkingu czeka regeneracja w strefie wellness, obejmującej baseny, sauny oraz gabinety masażu. Prawdziwym unikatem są tutejsze rytuały relaksacyjne inspirowane słynną, szwajcarską czekoladą.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Zgodnie z rodowodem marki, kulinaria traktowane są tu jak sztuka. Częścią hotelu Mövenpick Resort & Spa Karpacz jest restauracja Polanka, prowadzona przez szefa kuchni Andrzeja Sawkę, który podjął się ambitnej reinterpretacji karkonoskich tradycji. Dzięki wyśmienitym daniom bazującym na lokalnych produktach oraz prestiżowym wyróżnieniom (maksymalne 5 widelców w rankingu Poland 100 Best Restaurants oraz dwie czapki w żółtym przewodniku Gault & Millau Poland), Polanka stała się nową kulinarną wizytówką regionu.

Mövenpick Resort & Spa Karpacz z wielką klasą pielęgnuje również szwajcarskie tradycje, które na stałe wpisały się w DNA marki. Najlepszym tego dowodem jest kultowa już, popołudniowa degustacja – Chocolate Hour – podczas której goście mogą celebrować wspólne chwile przy starannie przygotowanych czekoladowych deserach. To małe, słodkie święto idealnie udowadnia, że wypoczynek w Karkonoszach może smakować równie wyjątkowo, jak w sercu szwajcarskich Alp.