To najpiękniejsze żeńskie imiona według AI. Zaskoczeni?

Wybór imienia dla dziecka to jedna z najważniejszych decyzji, przed jaką stają przyszli rodzice. W Polsce nie brakuje pięknych, melodyjnych i pełnych znaczenia imion żeńskich. Niektóre z nich od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, inne zyskały na znaczeniu w ostatnich latach, podbijając serca młodych mam i tatusiów. Według Ministerstwa Cyfryzacji w 2024 roku najczęściej nadawanym imieniem żeńskim było imię Maja, otrzymało je aż 4640 dziewczynek. Tuż za nim na drugiej pozycji wśród tych najpopularniejszych uplasowała się Zofia, imię to otrzymało 4470 dziewczynek (jest to spadek z miejsca pierwszego). Na trzecim miejscu natomiast jest imię Zuzanna, które w ubiegłym roku nadano 4144 razy. Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o to, jakie jest najpiękniejsze polskie imię kobiece. Czy wybór AI pokrywa się z popularnością danych imion?

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To najpiękniejsze żeńskie imiona w Polsce według sztucznej inteligencji

W ostatnich latach rodzice chętnie sięgają po imiona, które popularne były nawet kilka dekad temu, jak wspomniana wcześniej Zofia, Hanna, Zuzanna czy Maria. Niejednokrotnie imiona te nosili także przodkowie świeżo upieczonych rodziców, dlatego przy wyborze imienia dla swojej pociechy kierują się również względami sentymentalnymi. Choć, jak wskazała sztuczna inteligencja, każda osoba ma inny gust i nie istnieje jedno pojęcie piękna, to udało nam się otrzymać konkretne przykłady imion, które według AI są najpiękniejsze. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie top 10 najpiękniejszych polskich imion żeńskich według sztucznej inteligencji.