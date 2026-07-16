Tak jak lubisz, tylko lepiej. Xiaomi prezentuje letnią ofertę urządzeń AIoT

Nowa kampania Xiaomi skupia się na technologii, która nie dominuje codzienności, lecz ją porządkuje. Urządzenia pomagają odpoczywać, gotować, sprzątać, trenować i przemieszczać się po mieście w swoim tempie. Bez nadmiaru komplikacji. Bez rytuałów z instrukcją obsługi grubszą niż wakacyjna powieść. Wszystkie urządzenia, połączone w ramach spójnego ekosystemu Xiaomi za pomocą aplikacji Xiaomi Home, obsługuje się łatwo i intuicyjnie z poziomu smartfona, co pozwala nam łatwo korzystać z ich dobrodziejstw z poziomu ulubionego fotela.
W centrum letniej oferty znajduje się seria telewizorów Xiaomi TV S Mini LED 2026. To propozycja dla tych, którzy lubią domowe seanse, ale chcą uzyskać kinowy efekt bez wychodzenia z salonu w upalne dni. Ekran Mini LED podkreśla detale, kontrast i głębię obrazu, oferując jasność szczytową do 1200 nitów, wysokiej klasy lokalne przyciemnianie Mini LED z 880 sferami przyciemniania oraz natywną częstotliwość odświeżania do 144 Hz. Wygodne sterowanie głosowe z obsługą „Hey Google” oraz łatwe udostępnianie ekranu sprawiają, że film, mecz czy serial można łatwo uruchomić w każdym momencie. Ceny rekomendowane modeli z serii Xiaomi TV S Mini LED 2026 zaczynają się od 2399 PLN.
Lato to również czas, kiedy warto przenieść część obowiązków na technologię. Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro w cenie rekomendowanej 1999 PLN pomaga zadbać o czyste podłogi przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika. Moc ssania do 15000 Pa, laserowe wykrywanie przeszkód pod kątem 129°, konstrukcja ograniczająca plątanie włosów, automatyczna stacja myjąca oraz precyzyjne czyszczenie przy krawędziach dzięki podwójnym podkładkom do szybkiego mopowania obrotowego – wszystkie te funkcje dobrze wpisują się w codzienność, w której kurz nie powinien odciągać nas od wakacyjnych aktywności.
W kuchni przygotowywanie posiłków latem wspiera Xiaomi Dual Zone Air Fryer 12L w cenie 699 PLN (cena rekomendowana). Dwie strefy gotowania pozwalają przygotować kilka dań jednocześnie, co przydaje się przy rodzinnych obiadach, przekąskach na spotkania w większym gronie czy szybkim posiłku po pracy. 14 gotowych trybów ułatwia obsługę, integracja z aplikacją Xiaomi Home pozwala na szybkie znalezienie idealnego przepisu (spośród ponad 100 propozycji) w zależności od potrzeb, a duża i jednocześnie smukła konstrukcja urządzenia pozwala dopasować go do każdej przestrzeni kuchennej.
Dla tych, którzy wolą spędzać lato poza domem, Xiaomi proponuje Xiaomi Electric Scooter 6 Pro w cenie rekomendowanej 2799 PLN. Duże 12-calowe opony doskonale dostosują się do nierówności terenowych a zawieszenie z podwójną sprężyną o wydłużonym skoku 40 mm wspiera w utrzymaniu stabilności przy zakrętach. Jego moc (1000 W mocy szczytowej) i wydłużony zasięg (do 70 km) pomagają wygodnie poruszać się po mieście i nie tylko. Flagowa hulajnoga elektryczna Xiaomi to doskonałe rozwiązanie na codzienne dojazdy do pracy czy krótsze wypady, która zwykle kończą się spontaniczną kawą na drugim końcu miasta.
Letnie aktywności wspiera również Xiaomi Watch S5 46mm, dostępny od 749 PLN (cena rekomendowana). Jasny (ze szczytową jasnością do 2500 nitów), 1,48-calowy ekran AMOLED, liczne funkcje treningowe i monitorowania zdrowia oraz długi czas pracy na baterii (do 21 dni) tworzą zestaw dla osób, które chcą mieć pod ręką niezbędne powiadomienia i podstawowe dane o swojej aktywności. Stylowa konstrukcja sprawia, że zegarek dobrze prezentuje się niezależnie od scenariusza – i na formalnych spotkaniach, i na treningu w letniej scenerii.
W letniej ofercie nie mogło zabraknąć również słuchawek. Xiaomi Buds 6 w cenie rekomendowanej 499 PLN oferują lekką, półdouszną konstrukcję, dopracowane brzmienie (uzyskane we współpracy z zespołem Harman Golden Ears) i skuteczną, wspomaganą SI 3‑mikrofonową redukcję hałasu w trakcie rozmów. Z kolei REDMI Headphones Neo w cenie rekomendowanej 269 PLN stawiają na miękką konstrukcję wokółuszną, modne kolory (Obsidian White, Sand White, Mist Blue), adaptacyjną redukcję szumów do 42 dB i długi czas pracy baterii do 72 godzin. Muzyka, podcasty, rozmowy – wszystko dostępne tak jak lubisz, tylko bez niechcianego tła.
Na upalne dni Xiaomi proponuje Mijia Air Conditioner GentleAir, dostępny od 2299 PLN (cena rekomendowana). Klimatyzator charakteryzuje się przede wszystkim delikatnym, miękkim nawiewem uzyskanym dzięki klapkom nawiewu z mikrootworami, wydajnym i oszczędnym działaniem (oferującym nawet do 0,244 mniejszego zużycia dzięki SI) oraz cichą kulturą pracy, gwarantującą niezakłócony sen czy codzienny relaks. Całość, kompatybilna z Xiaomi Home, pozwala na szybkie ochłodzenie (w 30 sekund) czy ogrzanie (w 60 sekund) z poziomu kanapy.
W ramach letniej akcji dostępne jest również wiele interesujących produktów AIoT. Wśród nich znalazły się m.in. robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum 5 EU (cena rekomendowana: 1899 PLN), hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 5 Max EU w cenie rekomendowanej 2399 PLN, smartwatch Xiaomi Watch S5 Black & Silver w cenie rekomendowanej 699 PLN oraz klimatyzator Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 12K IODU EU w cenie rekomendowanej 2499 PLN. To dodatkowe propozycje dla osób, które chcą dopasować technologię do własnego stylu życia – od domowego komfortu po miejską mobilność.
Letnia oferta Xiaomi AIoT pokazuje, że technologia może działać w tle, ale robić dużą różnicę. Urządzenia producenta sprzątają, chłodzą, gotują, grają, pomagają przeprowadzić trening i oferują możliwe przemieszczanie się po mieście. Wszystko po to, byś mógł robić codzienne rzeczy po swojemu z Xiaomi. Tak jak lubisz, tylko lepiej.