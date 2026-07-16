Rodzinne lato z kuponami i apką dm do -15%. Drogerie dm ruszają z kampanią „Dbamy o Wasze potrzeby”

Lato to czas wyjazdów, spontanicznych planów, rodzinnych spotkań i codzienności, która, choć często przyjemniejsza, wcale nie zwalnia. Właśnie dlatego drogerie dm startują z nową kampanią, w ramach której klienci korzystający z aplikacji dm mogą liczyć na kupony -15% na wybrane kategorie produktów. W lipcu promocją objęte zostały: cała marka Balea oraz Balea MEN, pasty do zębów i płyny do płukania jamy ustnej i produkty dla zwierząt. To kategorie, które dobrze pokazują szerokość oferty dm i filozofię marki odpowiadającej na realne potrzeby klientów w różnych momentach życia i codzienności.

Hasło kampanii - „Dbamy o Wasze potrzeby” - nie jest przypadkowe. dm doskonale wie, że rodzina to nie tylko rodzice z dziećmi, ale również nastolatki poszukujące swoich ulubionych produktów beauty, opiekunowie dbający o domowy komfort, seniorzy stawiający na sprawdzoną pielęgnację czy właściciele czworonożnych pupili. Szeroki asortyment dm obejmuje zarówno produkty pierwszej potrzeby, jak i te, które po prostu poprawiają samopoczucie, podnoszą komfort codzienności i dają chwilę przyjemności - od kosmetyków pielęgnacyjnych i artykułów higienicznych po produkty beauty, wellness i lifestyle.

Autor: PrartMedia/ Materiały prasowe

W dm wierzymy, że codzienna troska o siebie i bliskich zaczyna się od małych wyborów, od produktów, które wspierają ich w codzienności, budują komfort i sprawiają przyjemność. Jedni klienci przychodzą do nas po konkretne produkty do domu, inni szukają ulubionych kosmetyków, a jeszcze inni drobnych rzeczy, które poprawiają nastrój lub uprzyjemniają dzień. Chcemy być blisko tych codziennych momentów i oferować rozwiązania, które realnie ułatwiają życie całym rodzinom. Kampania „Rodzinne lato z apką dm” pokazuje, jak różnorodne są potrzeby naszych klientów i jak szeroko potrafimy na nie odpowiadać — mówi Barbara Schmehl, dyrektor obszaru marketingu i zakupów drogerii dm w Polsce.

Sama również mam swoje codzienne ulubione rytuały. Takim małym ułatwieniem i jednocześnie chwilą przyjemności są dla mnie krem do rąk Q10 Balea z SPFem i olejkiem morelowym, peptydowy balsam do ust na lato od alverde i oczywiście kawa dmBio, od której zaczynam każdy swój poranek — dodaje Schmehl.

Aplikacja dm to przy tym znacznie więcej niż dostęp do kuponów. To narzędzie, które pozwala planować zakupy wygodniej i korzystniej, z szybkim dostępem do promocji, spersonalizowanych ofert i benefitów dostępnych zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Warto podkreślić, że dm konsekwentnie stawia też na unikatową politykę trwałych cen i zawsze korzystnych zakupów, bez presji promocji. Pozwala to kupować sprytniej niż na jednorazowych promocjach. Drogeria gwarantuje, że każda cena półkowa nie zostanie podniesiona przez minimum 4 miesiące od ostatniej podwyżki.

Autor: PrartMedia/ Materiały prasowe

Kampania „Rodzinne lato z apką dm” jest kolejnym krokiem w budowaniu relacji z klientami poprzez realne wsparcie ich codziennych potrzeb. Bo niezależnie od tego, czy na liście zakupów znajdują się kosmetyki na wakacyjny wyjazd, produkty do domu, ulubione artykuły dla dziecka czy coś drobnego „tylko dla siebie”, w dm zawsze można znaleźć rozwiązania dopasowane do różnych stylów życia. Przypomnijmy, że zaledwie miesiąc temu drogerie dm zadebiutowały z programem lojalnościowym dm-kowo, skierowanym do rodziców i opiekunów dzieci, potwierdzając, że budowanie długofalowej relacji z klientami opiera się przede wszystkim na uważności wobec ich codziennych potrzeb. Więcej na dm.pl.