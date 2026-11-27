Świąteczne oświetlenie może zwiększać zużycie energii elektrycznej, szczególnie jeśli dekoracje pozostają włączone przez wiele godzin każdego dnia.

Najwięcej prądu mogą pobierać starsze lampki żarówkowe oraz rozbudowane iluminacje zewnętrzne, dlatego przed zakupem warto sprawdzić moc poszczególnych ozdób.

Wybieranie dekoracji LED pozwala ograniczyć zużycie energii, a jednocześnie cieszyć się świątecznym oświetleniem przez cały grudzień.

Dobrym sposobem na uniknięcie niepotrzebnych kosztów jest wyłączanie lampek na noc i podczas nieobecności domowników, a także korzystanie z programatorów czasowych.

Które świąteczne ozdoby zużywają najwięcej prądu?

Największe znaczenie ma rodzaj zastosowanego oświetlenia, jego moc oraz czas działania. Starsze lampki choinkowe wykorzystujące tradycyjne żarówki mogą pobierać znacznie więcej energii niż nowoczesne zestawy LED. Różnica staje się szczególnie widoczna, gdy dekoracji jest dużo i wszystkie pozostają włączone przez kilka godzin dziennie.

Warto zwrócić uwagę również na duże iluminacje zewnętrzne. Świetlne renifery, świecące kurtyny, dekoracyjne figury i rozbudowane instalacje mogą zużywać więcej energii niż niewielki łańcuch lampek na choince. Nie zawsze jednak sam rozmiar ozdoby przesądza o jej poborze prądu. Najlepiej sprawdzić moc urządzenia podaną na opakowaniu lub tabliczce znamionowej.

Dekoracje świąteczne – efektowna girlanda

LED-y pomogą ograniczyć zużycie energii

Jednym z najprostszych sposobów na zmniejszenie kosztów jest wybieranie dekoracji wyposażonych w diody LED. Takie oświetlenie zazwyczaj zużywa mniej energii niż tradycyjne lampki żarówkowe i charakteryzuje się dłuższą żywotnością. Przed zakupem warto sprawdzić również, czy produkt posiada odpowiednie oznaczenia i jest przeznaczony do użytkowania w konkretnych warunkach. Lampki na balkon lub do ogrodu powinny być przystosowane do pracy na zewnątrz. Nie należy wykorzystywać dekoracji przeznaczonych wyłącznie do pomieszczeń w miejscach narażonych na wilgoć i opady.

Jak nie przepłacać za świąteczne oświetlenie?

Warto pamiętać o wyłączaniu lampek, kiedy wychodzimy z domu lub idziemy spać. Pomocne mogą być również programatory czasowe, które automatycznie odcinają zasilanie po określonym czasie. Nie ma potrzeby, aby choinka świeciła przez całą dobę. Koszt działania dekoracji można łatwo oszacować. Wystarczy pomnożyć moc urządzenia w kilowatach przez liczbę godzin pracy i cenę jednej kilowatogodziny z rachunku za prąd.

Przykładowo lampki LED o mocy 5 W, świecące przez 6 godzin dziennie przez 30 dni, zużyją około 0,9 kWh energii. Przy cenie 1 zł za kWh oznacza to 90 groszy za cały miesiąc. To pokazuje, że niewielkie oświetlenie LED może być stosunkowo tanie w użytkowaniu. Nie warto jednak oszczędzać kosztem bezpieczeństwa. Uszkodzone przewody, przegrzewające się zasilacze i przeciążone przedłużacze mogą stanowić zagrożenie. Świąteczne dekoracje powinny być używane zgodnie z zaleceniami producenta.