Safe2Eat w 2026 r. – wskazówki oparte na nauce dla wszystkich Europejczyków!

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z partnerami w całej Europie rozpoczyna szóstą edycję kampanii Safe2Eat – inicjatywy transgranicznej, której celem jest zwiększanie świadomości obywateli w zakresie bezpieczeństwa żywności przez dostarczanie praktycznych wskazówek opartych na dowodach naukowych, wspierających podejmowanie świadomych decyzji żywieniowych.

Start kampanii zaplanowany na kwiecień 2026 r. stanowi kontynuację dotychczasowych sukcesów, przy jednoczesnym poszerzaniu zasięgu i pogłębianiu zaangażowania w celu promowania świadomości i krytycznego podejścia do kwestii bezpieczeństwa żywności zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Od pierwszej edycji, obejmującej dziewięć krajów, kampania systematycznie rozszerzano zasięg kampanii. Edycja 2026 obejmuje obecnie 23 państwa w Europie i poza nią. Tak szeroki udział potwierdza utrzymujące się znaczenie kampanii we wspieraniu bezpiecznych i świadomych wyborów żywieniowych w Europie i poza jej granicami.

Wśród uczestników znajdują się państwa członkowskie UE – Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Luksemburg, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania – a także kraje partnerskie: Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Turcja I Serbia.

Najważniejsze wyniki Safe2Eat 2025: zaangażowanie obywateli i kształtowanie postaw

Zgodnie z badaniem IPSOS przeprowadzonym w listopadzie 2025 r. piąta edycja Safe2Eat osiągnęła wysoki poziom rozpoznawalności i zaangażowania, docierając do 41% obywateli w badanych krajach. Oprócz zwiększenia świadomości kampania sprzyjała refleksji i dyskusji. Osoby, które zetknęły się z kampanią, deklarowały większą uwagę poświęcaną bezpieczeństwu żywności, bardziej krytyczne podejście do wyborów żywieniowych oraz większe zainteresowanie naukowymi podstawami bezpieczeństwa żywności.

Kampania przyczyniła się również do wzrostu zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności, pokazując, że jasna komunikacja oparta na nauce wzmacnia kompetencje obywateli w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących żywności.

Priorytety kampanii 2026: praktyczne wskazówki, aspekty zdrowotne i pewność co do tego, co znajduje się na talerzu

Safe2Eat 2026 koncentruje się na trzech głównych obszarach:

Żywność a zdrowie – zalecenia dotyczące zbilansowanej diety, potrzeb żywieniowych, oświadczeń zdrowotnych oraz ich podstaw naukowych.

– praktyczne wskazówki dotyczące czytania etykiet, obchodzenia się z żywnością, jej przechowywania i przygotowywania, oparte na najnowszych dowodach naukowych.

Co znajduje się w żywności – przejrzyste informacje na temat bezpieczeństwa dodatków, substancji aromatycznych, nowej żywności oraz oznakowania alergenów, sprzyjające transparentności i zaufaniu konsumentów.

Zaangażowanie EFSA: wspieranie świadomych wyborów

Każdego dnia ludzie podejmują decyzje dotyczące tego, co jedzą, i mają prawo czuć się bezpiecznie oraz być dobrze poinformowani. Safe2Eat 2026 przekłada złożoną wiedzę naukową na praktyczne, łatwe do zastosowania wskazówki dotyczące postępowania z żywnością, jej przygotowywania oraz rozumienia tego, co zawiera – od dodatków i substancji aromatycznych po nowe składniki i alergeny. Dostarczając zaleceń możliwych do zastosowania w domu i w codziennym życiu, kampania rozwija krytyczne myślenie, wzmacnia kompetencje obywateli oraz buduje zaufanie do opartego na nauce systemu bezpieczeństwa żywności w UE, wspierając wszystkich w podejmowaniu świadomych i odpowiedzialnych decyzji - podkreśla Nikolaus Kriz, dyrektor wykonawczy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Zaangażuj się

W ciągu roku realizowany będzie szeroki zakres inicjatyw Safe2Eat zarówno na poziomie UE, jak i krajowym. Konsumentów zachęca się do odwiedzenia oficjalnej strony kampanii, zapoznania się z materiałami edukacyjnymi oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach w mediach społecznościowych z wykorzystaniem hashtagu #Safe2EatEU.