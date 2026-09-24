Regiony winiarskie i tradycje kulinarne Europy - spotkanie w Fortecy Kręgliccy

Regionalne tradycje winiarskie i kulinarne rozwijały się przez stulecia, odzwierciedlając lokalne warunki, historię oraz zwyczaje mieszkańców. Podczas spotkania w Fortecy uczestnicy poznają charakterystyczne cechy europejskich obszarów związanych z uprawą winorośli, tradycje kulinarne wybranych krajów oraz ofertę produktów bezalkoholowych. Sommelierzy i wystawcy przybliżą różnorodność wynikającą z miejsca pochodzenia i sposobu powstawania prezentowanych produktów, a także ich rolę w kulturze stołu. Szczegóły dotyczące programu i zasad udziału dostępne są na stronie wydarzenia.

Ten sam szczep, różne miejsca, różne historie

Jednym z głównych motywów tegorocznej edycji Festiwalu będzie spojrzenie na znane szczepy przez pryzmat miejsc, z których pochodzą. Klimat, gleba, lokalne tradycje i sposób produkcji sprawiają, że ta sama odmiana może przybierać odmienne oblicza w różnych częściach świata.

Ten sam szczep może zyskać zupełnie inny charakter w zależności od regionu uprawy winorośli, panującego tam klimatu czy lokalnej tradycji. Chcemy te różnice wydobyć i pokazać w szerszym, kulinarnym kontekście – mówi Jowita Adach, category manager w Auchan Polska.

Opowieść o europejskich smakach wykracza jednak poza zagadnienia związane z winem. Program obejmuje również tradycje kulinarne wybranych krajów Europy oraz tematykę produktów bezalkoholowych.

Podczas spotkania w Fortecy część tych inspiracji zostanie zaprezentowana w formie selekcji serów i wędlin z Francji, Polski, Włoch oraz innych krajów europejskich. Ważnym elementem wydarzenia będzie także food truck Auchan serwujący dania, przekąski i napoje. Stworzy on dodatkową przestrzeń do odkrywania smaków w swobodnej formule i pokaże, że tegoroczna odsłona wydarzenia koncentruje się na szeroko rozumianej kulturze kulinarnej.

Klienci szukają dziś różnorodności i możliwości dopasowania wyboru do własnych preferencji oraz okazji. Dlatego patrzymy na ofertę szeroko – od różnych regionów i stylów, przez propozycje bezalkoholowe, po produkty, pozwalające tworzyć kompletne kulinarne kompozycje. Chcemy pokazywać ten świat smaków w sposób, który zachęca przede wszystkim do poznawania jego różnorodności – dodaje Julia Głowacka, kupiec w Auchan Polska.

Europejskie smaki także w sklepach Auchan

Spotkanie w Fortecy poprzedzi Jesienny Festiwal Win Auchan, który potrwa od 9 do 22 października 2026 r. W tym czasie opowieść o europejskich smakach i tradycjach będzie kontynuowana w sklepach sieci. Obok festiwalowej sekcji klienci znajdą tam szeroki wybór serów, wędlin i innych produktów z asortymentu Auchan, pozwalających tworzyć własne kompozycje inspirowane kuchniami różnych części Europy.

Specjalne wydarzenie poprzedzające Festiwal odbędzie się 4 października 2026 r. w Fortecy Kręgliccy przy ul. Zakroczymskiej 12 w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, godzin, rejestracji oraz zasad udziału dostępne są na stronie wydarzenia.

Wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Udział odbywa się po wcześniejszej rejestracji oraz weryfikacji wieku przy wejściu.