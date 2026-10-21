Razem dla Karkonoszy. Partnerstwo, które chroni przyrodę i ułatwia bezpieczne wędrowanie

KPN należy do jednych z najczęściej odwiedzanych parków narodowych w Polsce: w 2025 r. odwiedziło go ponad 2,6 mln turystów, a do końca września 2026 r. – już 2,3 mln. Niektórzy z nich nie zawsze wędrują po szlakach turystycznych – takie zachowanie niszczy roślinność, powoduje erozję i płoszy zwierzęta, dlatego ochrona przyrody wymaga odpowiedniej infrastruktury i edukacji.

Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt Przeciwdziałanie antropopresji i zarządzanie ruchem turystycznym w Karkonoskim Parku Narodowym, współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW w ramach programu FEnIKS. Partnerstwo Re:Generacja wspiera remonty szlaków i realizuje działania edukacyjne w rejonie ekosystemów torfowiskowych i mokradłowych.

W ochronie górskiej przyrody kluczowe są woda, dobrze utrzymane szlaki i edukacja. Infrastruktura musi chronić mokradła, torfowiska i kosodrzewinę na wilgotnych siedliskach, a zarazem zapewniać bezpieczeństwo. Te cenne siedliska i naturalne magazyny wody są szczególnie ważne w dobie zmian klimatu. Odpowiednie nawierzchnie i kładki ograniczają erozję, chronią roślinność i naturalny przepływ wody, pozwalając odpowiedzialnie poznawać Karkonosze – mówi Przemysław Tołoknow, zastępca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.

Informacja, która pomaga chronić przyrodę

Na ponad 4,5 km trzech popularnych tras wymieniono kładki, wykonano brukowanie i systemy odwodnienia. Prace objęły Ścieżkę nad Reglami w rejonie Hali Szrenickiej, Mokrej Ścieżki i Śnieżnych Kotłów, odcinek między Pielgrzymami a Słonecznikiem oraz Drogę Przyjaźni Polsko-Czeskiej od Słonecznika do schroniska Odrodzenie i w rejonie Wielkiego Szyszaka. Rozwiązania chronią torfowiska, ograniczają erozję i zachowują naturalny przepływ wody.

Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Projekt obejmuje też 24 tablice edukacyjnyce przy wejściach do parku i w schroniskach, trzy tyflopulpity dla osób widzących, słabowidzących i niewidomych oraz 6 tys. bezpłatnych map kieszonkowych z trasami i zasadami poruszania się po parku.

Skuteczna ochrona przyrody nie kończy się na zabiegach ochronnych i monitoringu siedlisk. Potrzebujemy turystów, którzy rozumieją zasady obowiązujące w parku i ich znaczenie dla środowiska. Dobrze zaprojektowana informacja pomaga zwiedzać odpowiedzialnie, a czytelne mapy i tablice, dostępne także bez Internetu, pozwalają dotrzeć do różnych grup odwiedzających – mówi dr Piotr Mikołajczyk, główny specjalista ds. ochrony środowiska i bioróżnorodności w UNEP/GRID-Warszawa.

Partnerstwo łączy wiedzę, edukację i zaangażowanie biznesu

Ochrona przyrody wymaga współpracy, bo żaden partner nie ma wszystkich potrzebnych zasobów i kompetencji. Wiedza ekspertów, doświadczenie instytucji zarządzającej obszarem chronionym i zaangażowanie biznesu wzajemnie się wzmacniają. W Karkonoszach wspieramy działania chroniące cenne siedliska i promujące odpowiedzialne korzystanie z przyrody. To zaangażowanie, które wykracza poza deklaracje i przynosi praktyczne rozwiązania – mówi Marta Urbaniak, dyrektorka działu zarządzania jakością i środowiskiem, pełnomocniczka ds. ISO, Żabka Polska.

Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Ponad 60 wolontariuszy Grupy Żabka wraz z pracownikami KPN przeznaczyło jeden z październikowych dni na udrażnianie odwodnienia i porządkowanie otoczenia szlaków w rejonie Hali Szrenickiej, Szrenicy i Śnieżnych Kotłów. W ten sposób wsparli w terenie park narodowy i poznali wyzwania związane z ochroną karkonoskiej przyrody.

Koordynowany w Polsce przez UNEP/GRID-Warszawa program Re:Generacja łączy ochronę ekosystemów, edukację i wolontariat, aby ograniczać presję turystyczną i umożliwiać bezpieczne poznawanie Karkonoszy.