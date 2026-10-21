Razem dla Karkonoszy. Partnerstwo, które chroni przyrodę i ułatwia bezpieczne wędrowanie

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-21 7:49

Ponad 4,5 km wyremontowanych szlaków, 27 tablic edukacyjnych i 6 tys. bezpłatnych map – to konkretne efekty współpracy Karkonoskiego Parku Narodowego, UNEP/GRID-Warszawa i Grupy Żabka. Partnerzy połączyli wiedzę przyrodniczą, edukację i zaangażowanie biznesu, aby ograniczać presję turystyczną na cenne górskie ekosystemy. W październiku do działań dołączyło ponad 60 wolontariuszy Grupy Żabka. Inicjatywa jest częścią programu Re:Generacja koordynowanego przez UNEP/GRID-Warszawa i wspiera projekt KPN współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dwoje wolontariuszy pracujących przy udrażnianiu odwodnienia szlaku w Karkonoszach. O akcji Grupy Żabka przeczytasz na Eska.
Autor: Żabka/ Materiały prasowe

KPN należy do jednych z najczęściej odwiedzanych parków narodowych w Polsce: w 2025 r. odwiedziło go ponad 2,6 mln turystów, a do końca września 2026 r. – już 2,3 mln. Niektórzy z nich nie zawsze wędrują po szlakach turystycznych – takie zachowanie niszczy roślinność, powoduje erozję i płoszy zwierzęta, dlatego ochrona przyrody wymaga odpowiedniej infrastruktury i edukacji.

Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt Przeciwdziałanie antropopresji i zarządzanie ruchem turystycznym w Karkonoskim Parku Narodowym, współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW w ramach programu FEnIKS. Partnerstwo Re:Generacja wspiera remonty szlaków i realizuje działania edukacyjne w rejonie ekosystemów torfowiskowych i mokradłowych.

W ochronie górskiej przyrody kluczowe są woda, dobrze utrzymane szlaki i edukacja. Infrastruktura musi chronić mokradła, torfowiska i kosodrzewinę na wilgotnych siedliskach, a zarazem zapewniać bezpieczeństwo. Te cenne siedliska i naturalne magazyny wody są szczególnie ważne w dobie zmian klimatu. Odpowiednie nawierzchnie i kładki ograniczają erozję, chronią roślinność i naturalny przepływ wody, pozwalając odpowiedzialnie poznawać Karkonosze mówi Przemysław Tołoknow, zastępca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.

Informacja, która pomaga chronić przyrodę

Na ponad 4,5 km trzech popularnych tras wymieniono kładki, wykonano brukowanie i systemy odwodnienia. Prace objęły Ścieżkę nad Reglami w rejonie Hali Szrenickiej, Mokrej Ścieżki i Śnieżnych Kotłów, odcinek między Pielgrzymami a Słonecznikiem oraz Drogę Przyjaźni Polsko-Czeskiej od Słonecznika do schroniska Odrodzenie i w rejonie Wielkiego Szyszaka. Rozwiązania chronią torfowiska, ograniczają erozję i zachowują naturalny przepływ wody.

Żabka
Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Projekt obejmuje też 24 tablice edukacyjnyce przy wejściach do parku i w schroniskach, trzy tyflopulpity dla osób widzących, słabowidzących i niewidomych oraz 6 tys. bezpłatnych map kieszonkowych z trasami i zasadami poruszania się po parku.

Skuteczna ochrona przyrody nie kończy się na zabiegach ochronnych i monitoringu siedlisk. Potrzebujemy turystów, którzy rozumieją zasady obowiązujące w parku i ich znaczenie dla środowiska. Dobrze zaprojektowana informacja pomaga zwiedzać odpowiedzialnie, a czytelne mapy i tablice, dostępne także bez Internetu, pozwalają dotrzeć do różnych grup odwiedzających – mówi dr Piotr Mikołajczyk, główny specjalista ds. ochrony środowiska i bioróżnorodności w UNEP/GRID-Warszawa.

Partnerstwo łączy wiedzę, edukację i zaangażowanie biznesu

Ochrona przyrody wymaga współpracy, bo żaden partner nie ma wszystkich potrzebnych zasobów i kompetencji. Wiedza ekspertów, doświadczenie instytucji zarządzającej obszarem chronionym i zaangażowanie biznesu wzajemnie się wzmacniają. W Karkonoszach wspieramy działania chroniące cenne siedliska i promujące odpowiedzialne korzystanie z przyrody. To zaangażowanie, które wykracza poza deklaracje i przynosi praktyczne rozwiązania – mówi Marta Urbaniak, dyrektorka działu zarządzania jakością i środowiskiem, pełnomocniczka ds. ISO, Żabka Polska.

Żabka
Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Ponad 60 wolontariuszy Grupy Żabka wraz z pracownikami KPN przeznaczyło jeden z październikowych dni na udrażnianie odwodnienia i porządkowanie otoczenia szlaków w rejonie Hali Szrenickiej, Szrenicy i Śnieżnych Kotłów. W ten sposób wsparli w terenie park narodowy i poznali wyzwania związane z ochroną karkonoskiej przyrody.

Koordynowany w Polsce przez UNEP/GRID-Warszawa program Re:Generacja łączy ochronę ekosystemów, edukację i wolontariat, aby ograniczać presję turystyczną i umożliwiać bezpieczne poznawanie Karkonoszy.

 

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