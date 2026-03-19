Planowanie zamiast improwizacji. Tak gotują Polacy w 2026 roku

To kluczowe wnioski płynące z drugiej edycji raportu FRoSTY „Jak gotują Polacy? Smaki, decyzje, zwyczaje”, który analizuje zmieniające się nawyki kulinarne Polek i Polaków oraz pokazuje, jak codzienne gotowanie dostosowuje się do realiów współczesnego życia.

Ten raport szczęśliwie pokazuje nas bardziej świadomych, planujących to, co ląduje na talerzu. A ja, stojąc między kuchnią restauracji, a kuchniami w całej Polsce, widzę w tych liczbach coś jeszcze: ogromną potrzebę sensu i odpowiedzialność. Chcemy jeść lepiej, razem, uważniej – komentuje we wstępie Gaweł Czajka, influencer i restaurator.

Bez planu ani rusz

Planowanie posiłków przestało być domeną najbardziej zdyscyplinowanych. W 2026 roku już 3/4 myśli o tym co je z wyprzedzeniem. Coraz częściej obejmuje kilka dni do przodu – odsetek osób układających menu z kilku dniowym wyprzedzeniem wzrósł z 23% do 28%.

Swobodne podejście do stosowania diety

Choć Polacy coraz częściej planują, nie chcą podporządkowywać jedzenia sztywnym zasadom. Zamiast tego cenią elastyczność w codziennym menu i swobodne podejście do stosowania diety. Aż 86% badanych deklaruje, że nie stosuje żadnej konkretnej diety. W tym Ponad połowa respondentów 54% wprost przyznaje, że je zgodnie z własnymi preferencjami, bez narzuconych reguł, a 31% zwraca uwagę na to co, je.

Jednocześnie pojawia się delikatny sygnał zmiany – rośnie odsetek osób decydujących się na określony model żywienia, który zwiększył się z 11% w ubiegłym roku do 14% obecnie. Co istotne, żadna z popularnych diet nie przejmuje roli dominującej, co potwierdza, że zamiast podążania za krótkotrwałymi trendami Polacy wciąż wybierają różnorodność i indywidualne podejście do jedzenia.

Wspólne zakupy i większa uważność przy wyborze produktów

Trend planowania znajduje odzwierciedlenie w podejściu do zakupów. W 2026 roku aż 95% badanych deklaruje, że jest odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za zakupy spożywcze, wobec 92% rok wcześniej. Oznacza to, że decyzje dotyczące tego, co trafia do koszyka, coraz częściej podejmowane są wspólnie przez wszystkich domowników.

Wraz z odpowiedzialnością rośnie dbałość o jakość wybieranych produktów. Dla wielu osób istotne są informacje zamieszczone na opakowaniach, w szczególności dane dotyczące wartości odżywczych. Odsetek osób czytających etykiety wzrósł w ciągu roku z 26% do 32%, a coraz większą rolę odgrywa także bilansowanie posiłków – dla 16% badanych jest ono bardzo ważne, podczas gdy rok wcześniej wskazywało na nie 13% respondentów.

Wnikliwe czytanie etykiet i zwracanie uwagi na wartości odżywcze pokazuje, że Polacy chcą mieć realną kontrolę nad tym, co trafia na ich talerze. To już nie tylko deklaracje, ale konkretne decyzje podejmowane przy sklepowej półce. Z perspektywy producenta to wyraźny sygnał, że transparentność składu i prostota receptur stają się dziś równie ważne, jak smak. Takie podejście jest bliskie filozofii FRoSTY „100% naturalnego smaku”, opartej na braku dodatków do żywności oraz jasnym i czytelnym informowaniu o wszystkich składnikach zawartych w produktach. Dzięki temu konsumenci mogą na co dzień dokonywać bardziej świadomych wyborów – mówi Aleksandra Wysocka, Dyrektor Marketingu FRoSTY.

Dane te pokazują, że świadomość żywieniowa Polaków nie ogranicza się wyłącznie do deklaracji, ale coraz częściej przekłada się na konkretne decyzje podejmowane przy sklepowej półce i w domowej kuchni.

Jedzenie znaczącą pozycją w domowym budżecie

Planowanie i świadomość zakupowa idą w parze z wydatkami. W 2026 roku 10% gospodarstw domowych wydaje miesięcznie co najmniej 3000 zł na produkty spożywcze (wzrost z 8%). Wzrost może być efektem wzrostu cen żywności na poziomie 2,4% rok do roku, które – pomimo umiarkowanego poziomu inflacji ogółem – pozostawały jednym z głównych czynników wpływających na jej wzrost (dane GUS).

Jednocześnie większość konsumentów nadal mieści swoje wydatki w średnich przedziałach budżetowych. 46% badanych przeznacza na zakupy do 1500 zł miesięcznie, a najczęściej wskazywane są kwoty: 501–1000 zł miesięcznie – 22%, 2001–3000 zł – 18% oraz 1001–1500 zł – 16%.

Air fryer – największy zwycięzca kuchennych zmian

Codzienne gotowanie wspierają proste rozwiązania technologiczne, które realnie ułatwiają przygotowywanie posiłków. Najbardziej spektakularnym przykładem jest dynamiczny wzrost popularności air fryera. Jego obecność w kuchniach Polaków wzrosła z 16% do 35%. Co istotne, rośnie również jego wykorzystanie – z 9% badanych w 2025 roku do 22% obecnie deklaruje korzystanie z air fryera.Maleje natomiast zainteresowanie bardziej zaawansowanymi, wielofunkcyjnymi urządzeniami kuchennymi. Odsetek osób deklarujących chęć posiadania Thermomixa, Lidlomixa lub podobnego sprzętu spadł z 26% do 20%. Zmiana ta może odzwierciedlać przesunięcie priorytetów – od sprzętów postrzeganych jako symbol kulinarnych ambicji w stronę rozwiązań, które sprawdzają się w codziennym rytmie dnia i nie wymagają dużych inwestycji.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na reprezentatywnej grupie Polaków 1057 osób w wieku powyżej 18 roku życia w okresie 10-20 stycznia 2026 roku na zlecenie FRoSTA Sp. z o.o. przez 4P research Mix Sp. z o.o.