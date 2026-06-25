Perła Adriatyku w luksusowym wydaniu. Historia, wino i widoki, które zostają w pamięci

Nazywany perłą Adriatyku Dubrownik od wieków zachwyca swoim położeniem i architekturą. Historyczne centrum, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, należy do jednych z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie. Kamienne uliczki, pałace, klasztory oraz zabytkowe budynki przypominają o czasach, gdy od XIII do XIX wieku arystokratyczne państwo kupieckie nazywane Republiką Dubrownicką należało do najważniejszych ośrodków handlowych basenu Morza Śródziemnego. Sercem miasta pozostaje Stradun, główna ulica Dubrownika, przy której znajdują się najważniejsze zabytki. Wśród nich warto zapamiętać klasztor Franciszkanów oraz jedną z najstarszych nieprzerwanie działających aptek w Europie, założoną w 1317 roku.

Śladami historii i filmowych kadrów

Jedną z największych atrakcji pozostają imponujące mury miejskie. Budowane między XII a XVII wiekiem fortyfikacje o długości niemal dwóch kilometrów przez stulecia skutecznie chroniły miasto przed atakami. Ich znaczenie było tak duże, że Dubrownik został zdobyty dopiero przez wojska Napoleona w 1806 roku. Dziś spacer po murach należy do obowiązkowych punktów każdej wizyty, oferując spektakularne panoramy czerwonych dachów Starego Miasta oraz Adriatyku. W ostatnich latach Dubrownik zyskał dodatkową rozpoznawalność jako jedna z głównych lokalizacji serialu „Gra o Tron”. To właśnie tutaj powstały zdjęcia do scen przedstawiających Królewską Przystań, dzięki czemu miasto stało się celem podróży fanów produkcji z całego świata.

Polscy turyści coraz częściej wybierają kierunki, które łączą wypoczynek z możliwością poznawania lokalnej kultury, historii i gastronomii. Dubrownik doskonale odpowiada na te potrzeby. To miejsce, które oferuje zarówno wyjątkowe dziedzictwo historyczne, jak i najwyższej jakości doświadczenia turystyczne. Widzimy, że goście z Polski poszukują dziś autentyczności, komfortu oraz możliwości odkrywania regionu poza utartymi szlakami, a południowa Dalmacja idealnie wpisuje się w te oczekiwania – mówi Nikoleta Kušelj, dyrektor ds. PR w Adriatic Luxury Hotels.

Autor: Public Dialog/ Materiały prasowe

Dla podróżnych poszukujących wyjątkowych miejsc noclegowych Dubrownik oferuje również szeroki wybór luksusowych obiektów z widokiem na Adriatyk. Wśród nich znajdują się pięciogwiazdkowy Hotel Excelsior Dubrovnik oraz Hotel Bellevue Dubrovnik, należące do sieci Adriatic Luxury Hotels. Pierwszy z nich, położony zaledwie kilka kroków od wpisanego na listę UNESCO Starego Miasta, od ponad 100 lat pozostaje jednym z symboli Dubrownika, natomiast butikowy Hotel Bellevue zachwyca położeniem na 30-metrowym klifie nad zatoką Miramare i restauracją Vapor rekomendowaną przez przewodnik Michelin.Portfolio sieci uzupełniają Hotel Dubrovnik Palace na półwyspie Lapad, oferujący widoki na Adriatyk z każdego pokoju, oraz Hotel Kompas Dubrovnik położony przy plaży z widokiem na promenadę Uvala.

Poza murami miasta – odkrywanie południowej Dalmacji

Choć Dubrownik pozostaje najważniejszym punktem na mapie regionu, południowa Dalmacja oferuje znacznie więcej atrakcji. Jednym z najciekawszych kierunków jednodniowych wycieczek jest półwysep Pelješac oddalony o około 50 km od historycznego miasta. Półwysep jest znany z produkcji win, ostryg oraz malowniczych krajobrazów.

Autor: Public Dialog/ Materiały prasowe

Szczególne miejsce zajmuje tutaj Ston. To niewielkie miasteczko zlokalizowane na półwyspie, którego symbolem są średniowieczne mury o długości około pięciu kilometrów, uznawane za najdłuższe mury obronne w Europie. Powstały one, aby chronić warzelnie soli, będące przez stulecia jednym z głównych źródeł bogactwa Republiki Dubrownickiej. Historia produkcji soli w tym miejscu liczy ponad cztery tysiące lat, a funkcjonująca do dziś solanka pod nazwą „Solana Ston” należy do jednych z najstarszych na świecie.

Pelješac – kraina chorwackiego wina i ostryg

Region słynie również z hodowli ostryg, które już od czasów rzymskich uznawane były za jedne z najlepszych w Europie. Szacuje się, że rocznie wydobywa się tu około dwóch milionów ostryg, a lokalna ostryga z Mali Ston, jest objęta unijną ochroną pochodzenia. W trakcie wyjazdu można zorganizować rejsy do hodowli w połączeniu z degustacją świeżych ostryg i lokalnych win, aby poznać kulinarne dziedzictwo regionu z zupełnie innej perspektywy.

Autor: Public Dialog/ Materiały prasowe

Miłośnicy win mogą natomiast odwiedzić rodzinną winnicę Miloš w miejscowości Ponikve zlokalizowaną 9 km od miejscowości Ston. To jedno z najbardziej cenionych miejsc na chorwackiej mapie winiarskiej, słynące z ekologicznej uprawy szczepu Plavac Mali - najpopularniejszej odmiany wina czerwonego w Chorwacji. Powstające tam wina odzwierciedlają charakter lokalnego i bliskość Adriatyku, która nadaje im wyjątkowy charakter. Podczas odkrywania południowej Dalmacji warto również zwrócić uwagę na lokalną kuchnię. W Mali Stonie znajduje się restauracja Bota Šare , mieszcząca się w dawnym średniowiecznym magazynie soli, gdzie tradycyjne receptury regionu spotykają się z historią miejsca.

Cavtat – spokojniejsze oblicze Adriatyku

Zaledwie 20 km na południe od Dubrownika znajduje się Cavtat, kameralne nadmorskie miasto często porównywane do francuskiego Saint-Tropez oraz włoskich kurortów Riwiery. To miejsce przyciąga spokojniejszą atmosferą, elegancką promenadą, zatokami oraz widokami na Adriatyk. Cavtat jest propozycją dla podróżnych poszukujących bardziej kameralnego wypoczynku przy jednoczesnym zachowaniu bliskości Dubrownika i jego atrakcji. W 2024 roku miejscowość została wyróżniona przez portal Europe's Best Destinations jako najbardziej ekskluzywny kierunek podróży w Europie, potwierdzając swoją rosnącą pozycję na mapie luksusowej turystyki.

Planując pobyt w Cavtacie, warto zwrócić uwagę na Hotel Supetar Cavtat. Ten nadmorski hotel dobrze wpisuje się w spokojny charakter miejscowości. W 2025 roku hotel otrzymał jedno wyróżnienie MICHELIN Key. Obiekt obecnie mieści się w oryginalnej prywatnej willi z lat 20. XX wieku, zbudowanej na pozostałościach starożytnego Epidaurum, czyli starożytnego grecko-rzymskiego miasta portowego.

Południowa Dalmacja pozostaje jednym z tych regionów Chorwacji, które najlepiej pokazują różnorodność kraju. Dubrownik, półwysep Pelješac i Cavtat tworzą wyjątkowe połączenie historii, kultury, przyrody, gastronomii i wysokiej jakości infrastruktury turystycznej. Dzięki dogodnym połączeniom lotniczym Dubrownik jest łatwo dostępny dla podróżnych z Polski. Z Warszawy realizowanych jest 7 bezpośrednich rejsów tygodniowo, a z Gdańska, Wrocławia i Krakowa po 4 loty tygodniowo. Dzięki temu region pozostaje atrakcyjnym kierunkiem zarówno na dłuższy urlop, jak i kilkudniowy city break w jednym z najpiękniejszych zakątków Europy.