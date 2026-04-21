Noc pod gwiazdami nad Jeziorem Garda – z prywatnym jacuzzi. Jak glamping redefiniuje wypoczynek blisko natury

Eksperci z branży turystycznej wskazują na rosnące zainteresowanie wyjazdami, które łączą bliskość natury z wysokim standardem zakwaterowania. Coraz więcej osób rezygnuje z zatłoczonych hoteli na rzecz bardziej kameralnych i bliskich przyrodzie form wypoczynku – szczególnie w kontekście podróży samochodowych po Europie.

Zmiana ta wpisuje się w szerszy trend: według najnowszych prognoz Booking.com, już ponad 40% podróżnych deklaruje, że w 2026 roku chce wybierać pobyty w plenerze. Jak z kolei wynika z raportów Grand View Research oraz analiz platform rezerwacyjnych, rynek glampingu rośnie średnio o około 15% rocznie, a polscy turyści należą do grupy szczególnie zainteresowanej segmentem premium w wydaniu outdoorowym.

Włoska szkoła glampingu

Europejskim centrum tej turystycznej rewolucji stały się północne Włochy. To tutaj transformacja tradycyjnych pól kempingowych w wysokiej klasy, designerskie obiekty najlepiej odzwierciedla ewolucję oczekiwań współczesnego podróżnika.

Ten regionalny rozwój został w dużej mierze zapoczątkowany przez pionierów włoskiej branży. Właściciel Camping Weekend nad Jeziorem Garda jest powszechnie uznawany za osobę, która wprowadziła koncepcję glampingu do Włoch, odgrywając kluczową rolę w przejściu od prostych parceli do starannie zaprojektowanej, opartej na doświadczeniach oferty noclegowej.

Glamping to znacznie więcej niż ewolucja tradycyjnego kempingu – to nowy sposób podróżowania, w którym autentyczne doświadczenia łączą się z wygodą, designem i wysoką jakością udogodnień. Dziś goście nie chcą już wybierać między swobodą a wygodą - oczekują obu tych elementów w jednym miejscu. To właśnie to połączenie sprawia, że glamping jest jednym z najbardziej dynamicznych i znaczących zjawisk we współczesnej turystyce europejskiej – mówi Elena Oppizzi, koordynatorka Lago di Garda Camping, inicjatywy zrzeszającej kempingi nad Jeziorem Garda

Transparentne noce w “bańkach”

Jednym z najbardziej charakterystycznych trendów w tym segmencie są tzw. „bubble tents” – przezroczyste, sferyczne konstrukcje, które pozwalają niemal dosłownie zanurzyć się w otaczającym krajobrazie. Ich idea jest prosta: zapewnić jak najbliższy kontakt z otoczeniem przy jednoczesnym zachowaniu standardów znanych z hoteli butikowych. Projektowane są tak, aby wyciszać dźwięki cywilizacji, ustępując miejsca subtelnym rytmom przyrody - szumowi wiatru, śpiewowi ptaków czy odgłosom wody.

Tego typu rozwiązania, znane z takich miejsc jak Islandia czy Hawaje, coraz częściej pojawiają się także w Europie Południowej. W La Rocca Camping Village nad jeziorem Garda, apartamenty typu „Bubble Suites” w pełni wykorzystują ukształtowanie terenu, oferując gościom panoramiczny widok 360°.

To podejście do innowacji przyniosło obiektowi znaczące uznanie w branży, w tym tytuł Best Rental Accommodation podczas PiNCAMP Awards 2025. Co więcej, jego pozycja na rynku krajowym została niedawno umocniona w Riva del Garda, gdzie podczas ceremonii Best Camping Village Awards ośrodek został ogłoszony Najlepszym Glampingiem we Włoszech (Best Glamping in Italy).

Kopuły geodezyjne: design inspirowany nauką

Drugim wyraźnym kierunkiem są kopuły geodezyjne, czyli tzw. „geo domes”. Ich charakterystyczna forma oparta na matematycznej strukturze nie tylko przyciąga wzrok, ale zapewnia też efektywną cyrkulację powietrza oraz pasywną regulację temperatury.

Funkcjonalność to jednak tylko połowa sukcesu. Zgodnie z psychologią środowiskową, przestrzenie oparte na sferycznych formach, pozbawione ostrych kątów, pomagają redukować stres i sprzyjają głębokiemu odprężeniu. Właśnie dlatego kopuły tak często pojawiają się w projektach nastawionych na wellness.

W praktyce przekłada się to na przestronne wnętrza z panoramicznymi przeszkleniami, tarasy otwarte na krajobraz oraz wydzielone strefy relaksu. Koncepcję tę można spotkać m.in. w północnych Włoszech, gdzie kopuły – jak choćby te w La Rocca Camping Village – są wkomponowane w zbocza nad jeziorem Garda.

Nie tylko bańki i kopuły: różnorodność luksusowego zakwaterowania

Choć „bubble tents” i kopuły geodezyjne często przyciągają największą uwagę, świat glampingu jest znacznie bardziej zróżnicowany. Współczesne ośrodki kempingowe oferują szeroką gamę opcji noclegowych dostosowanych do różnych stylów podróżowania i oczekiwań – od namiotów typu safari i luksusowych lodge’y po w pełni wyposażone mobile home’y i designerskie domki.

Elastyczność pozwala podróżnym precyzyjnie dopasować wyjazd do swoich potrzeb - od romantycznych wypadów we dwoje, po rodzinne wakacje w designerskim wydaniu. Dobrym przykładem tego zjawiska są kurorty nad Jeziorem Garda, gdzie pojedyncze ośrodki oferują bardzo szerokie spektrum typów zakwaterowania.

Glamping zamienia pobyt w doświadczenie immersyjne: goście nie tylko śpią w sercu krajobrazu, ale naprawdę go doświadczają, ciesząc się komfortem i magią nocy pod gwiazdami. To przywilej bliskiego obcowania z naturą bez żadnych kompromisów – z pełnym dostępem do bogatej infrastruktury, od parków wodnych i restauracji, po profesjonalne animacje - wskazuje koordynatorka Lago di Garda Camping.

Nowy luksus w zasięgu road tripu

Ewolucja podejścia do podróżowania widoczna jest także wśród Polaków. Przybywa zwolenników europejskich kierunków dostępnych samochodem, rezygnując z dalekich lotów na rzecz bardziej świadomego, wolniejszego podróżowania.

Regiony takie jak północne Włochy – z jeziorem Garda jako jedną z najbardziej przystępnych i różnorodnych lokalizacji – stają się atrakcyjną alternatywą dla zatłoczonych kurortów. W tym nowym modelu podróżowania to nie sam punkt na mapie ma największe znaczenie, lecz jakość doznań, jakich dostarcza.

Potwierdzają to dane: według raportu Skyscanner, polscy podróżni coraz częściej planują wyjazdy wokół konkretnych wrażeń – aż 25% ankietowanych deklaruje, że wybiera miejsce noclegowe jako kluczowy element wyprawy, a nie tylko jej uzupełnienie. Na znaczeniu zyskują także aktywności na świeżym powietrzu, takie jak piesze wędrówki (40%), oraz lokalne, autentyczne doświadczenia – od regionalnej kuchni po codzienne życie odwiedzanych miejsc. Glamping idealnie wpisuje się w tę zmianę.

Jezioro Garda jest jednym z najbardziej wszechstronnych kierunków w Europie: pobyt tutaj wykracza daleko poza samo zakwaterowanie, dzięki szerokiej gamie doświadczeń obejmujących przyrodę, sport, kuchnię, wino oraz kulturę. W tym kontekście kempingi – w tym te oferujące opcje glampingu – stają się idealnym punktem wyjścia do odkrywania regionu w autentyczny sposób, łącząc swobodę, wysoką jakość usług oraz pełne zanurzenie w włoskim stylu życia – podsumowuje Elena Oppizzi.

O Lago di Garda Camping

W dynamicznie zmieniającym się krajobrazie turystycznym, Lago di Garda Camping zrzesza sieć 20 kempingów - obejmujących również stale rozwijającą się ofertę wysokiej jakości glampingu – które stanowią idealną bazę wypadową do odkrywania regionu. Obiekty te są czymś więcej niż tylko miejscami noclegowymi: pełnią rolę swoistych bram do różnorodnych doświadczeń, jakie oferuje Jezioro Garda – od aktywności na świeżym powietrzu i sportów wodnych, po kuchnię i wino, kulturę oraz odkrywanie lokalnych miasteczek i wiosek.

Na terenie kempingów goście mogą korzystać z bogatej infrastruktury zaprojektowanej z myślą o każdej potrzebie: kompleksów basenowych, stref wellness, restauracji, a także profesjonalnych animacji i przestrzeni przyjaznych rodzinom. Wybór wypoczynku w tak różnorodnym regionie pozwala na wakacje głęboko osadzone w lokalnym kontekście, gdzie komfort, bliskość przyrody i włoski styl życia łączą się w jedno autentyczne doświadczenie.