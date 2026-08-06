Limitowana kolekcja Relab, spotkanie z Nowciaxem i powrót kultowych smaków. Nowe dropy w apce Maka

Dropy w apce Maka trwają w najlepsze. W ramach kampanii użytkownicy mogą zdobywać wyjątkowe nagrody i dostęp do niepowtarzalnych doświadczeń. Przed nimi jeszcze wiele emocji – w kolejnych tygodniach do puli trafią kolejne niespodzianki, m.in. wejściówki na festiwal B-DAY.

Tego jeszcze nie było. RELAB x McDonald’s

Sierpień w apce Maka upłynie pod znakiem streetwearu. Do akcji dołącza Nowciax, który wspólnie z McDonald’s przygotował coś specjalnego dla swoich fanów. Do zdobycia będą limitowane produkty stworzone we współpracy z RELAB – jedną z najgorętszych marek sezonu – oraz wejściówki na wyjątkowe wydarzenie. Na uczestników czeka nie tylko okazja, by zbić piątkę z Nowciaxem i wspólnie zjeść ulubiony zestaw, ale także zobaczyć projekty RELAB na żywo i stworzyć własną, niepowtarzalną bluzę. Każdy personalizowany egzemplarz będzie jedyny w swoim rodzaju, dzięki czemu uczestnicy wrócą do domu z naprawdę unikatowym itemem.

Autor: McDonald’s/ Materiały prasowe

Jeszcze więcej niespodzianek ​

Po Drop Burger i McChicken® Bacon & Cheese przychodzi czas na kolejne odsłony sekretnego menu. Wśród nadchodzących dropów przewidziano wielki powrót kultowego Grimace Shake'a i McWrap® Tzatziki inspirowanego greckimi smakami. W kolejnych tygodniach użytkownicy aplikacji będą mogli zdobyć także wejściówki na B-DAY Festival by Bambi. Jak zawsze w przypadku dropów, warto trzymać rękę na pulsie, bo nagrody znikają naprawdę szybko, a ich liczba jest ograniczona.

Jak to działa?

W ramach kampanii łowcy okazji od lipca mogą zdobyć wyjątkowe nagrody w aplikacji McDonald’s. Dropy wpadają przez całe wakacje, a ich liczba jest limitowana. Mechanika jest prosta. W apce dostępny jest m.in.: program lojalnościowy MojeM Nagrody. Dzięki niemu, wszyscy fani Maka mogą gromadzić punkty na swoim koncie, a następnie wymieniać je na nagrody. Akcja trwa do końca wakacji. Szczegóły w aplikacji.