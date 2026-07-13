Ile to jest (84:7+6)⋅(12−5)=? Zagadka matematyczna dla prawdziwych bystrzaków

Choć wielu z nas matematyka kojarzy się ze szkolną zmorą, kiedy na pamięć musieliśmy wkuwać przeróżne wzory, które tuż po zakończeniu kartkówki już zapomnieliśmy, to rozwiązywanie matematycznych i logicznych zagadek ma wiele korzyści. Ćwiczenia mózgu przede wszystkim wzmacniają koncentrację. Szukanie rozwiązania wymaga skupienia i analizowania różnych możliwości. To świetne ćwiczenie dla osób, które chcą poprawić swoją uwagę i zdolność logicznego myślenia. Poza tym znakomicie rozwija kreatywność - wiele zagadek nie ma oczywistej odpowiedzi. Trzeba wyjść poza schemat, znaleźć nową perspektywę, a czasem… po prostu pokombinować! To jednak nie wszystko. Rozwiązywanie łamigłówek uczy cierpliwości i wytrwałości - nie każda zagadka daje się rozwiązać od razu. Czasem trzeba kilka razy podejść do problemu, zanim znajdzie się właściwy trop. Nie musimy chyba wspominać, że również poprawia pamięć i refleks - regularne rozwiązywanie zagadek pomaga trenować pamięć operacyjną i przyspiesza reakcję w sytuacjach wymagających szybkiego myślenia. Poza tym, to świetna rozrywka dla całej rodziny - zagadki logiczne i matematyczne to doskonały pomysł na wspólne spędzenie czasu. Można je rozwiązywać w grupie, rywalizować lub współpracować.

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Jesteście gotowi na kolejne wyzwanie? Mamy zatem dla was kolejną zagadkę matematyczną dla prawdziwych bystrzaków! Zanim zabierzecie się za rozwiązywanie równania, warto przypomnieć sobie reguły matematyczne, którymi kierujemy się zawsze podczas rozwiązywania działań. Jeśli udało wam się już odgadnąć prawidłowy wynik, należą wam się gratulacje! Jeśli nie, nic straconego. Poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Rozwiązanie krok po kroku:

1. 84 : 7 = 12

2. 12 + 6 = 18

3. 12 − 5 = 7

4. 18 ⋅ 7 = 126

Prawidłowa odpowiedź: 126

Czy właśnie taki wynik uzyskaliście? Jeśli nie, nic straconego. Nie od dziś wiadomo, że praktyka czyni mistrza.

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