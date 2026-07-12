Ile to jest 81:9(72:8)=? Tylko bystrzak policzy bez kalkulatora

Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny trening dla naszego mózgu. Pomaga rozwijać logiczne myślenie, kreatywność i spostrzegawczość. Zmuszają nas do wyjścia poza schemat, do szukania rozwiązań, które nie zawsze są oczywiste. To świetny sposób na "rozruszanie" szarych komórek - bez względu na wiek. Poza tym, regularne ćwiczenie szarych komórek poprzez zagadki matematyczne wspiera koncentrację, cierpliwość oraz pamięć operacyjną. To umiejętności, które przydają się nie tylko w szkole, ale i w codziennym życiu czy pracy zawodowej. Dodatkowo chyba nic nie daje takiej frajdy, jak samodzielne rozwiązanie trudnej łamigłówki. To uczucie sukcesu motywuje do dalszej nauki i rozwijania swoich umiejętności. A przy okazji - rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetna zabawa!

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Zagadki matematyczne są dla każdego! Niezależnie od wieku, wykształcenia czy poziomu wiedzy matematycznej, każdy może znaleźć zagadki, które będą dla niego wyzwaniem i przyjemnością. Istnieje wiele różnych rodzajów zagadek matematycznych, od prostych łamigłówek logicznych, po bardziej skomplikowane problemy algebraiczne. Dziś mamy dla was równanie, które na pierwszy rzut oka wydaje się być banalnie proste. Jednak łatwo popełnić błąd podczas obliczeń. W matematyce ważne są bowiem reguły. To właśnie ich brak powoduje, że często nawet z pozoru proste równania przysparzają nam problemów. Udało wam się obliczyć poprawnie równanie: 81:9(72:8)=? Jeśli nie, poniżej podajemy rozwiązanie krok po kroku.

81 ÷ 9 × (72 ÷ 8) = ?

1. Rozpoczynamy od działania w nawiasie:

72 ÷ 8 = 9

2. Teraz nasze równanie wygląda następująco:

81 ÷ 9 × 9

3. W kolejnym kroku zajmujemy się dzieleniem:

81 ÷ 9 = 9

4. Teraz wystarczy pomnożyć otrzymane składniki:

9 × 9 = 81

Poprawna odpowiedź: 81

Czy właśnie taki wynik uzyskaliście? Jeśli tak, należą wam się brawa!

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