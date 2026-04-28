Ile to jest 2+4(3x2)x4-2=? Rusz głową i policz bez kalkulatora

Rozwiązywanie zagadek i równań to doskonały trening dla mózgu. Zmusza do myślenia analitycznego, logicznego i kreatywnego. Regularne ćwiczenia umysłowe poprawiają koncentrację, pamięć i zdolność do rozwiązywania problemów. To jak siłownia dla mózgu! Matematyka i zagadki logiczne opierają się na logicznym myśleniu. Rozwiązując je, uczymy się analizować informacje, wyciągać wnioski i formułować argumenty. Te umiejętności są przydatne nie tylko w matematyce, ale również w życiu codziennym, w pracy i w relacjach z innymi ludźmi. Choć matematyka kojarzy się z konkretnymi wzorami i regułami, to rozwiązywanie bardziej skomplikowanych problemów często wymaga kreatywnego podejścia i nieszablonowego myślenia. Szukanie różnych rozwiązań, eksperymentowanie i testowanie hipotez to doskonały sposób na rozwijanie kreatywności. Warto zatem od czasu do wytężyć swój umysł i rozwiązać kilka równań.

Ile to jest 2+4(3x2)x4-2=? Rozwiązanie równania krok po kroku

Nic nie daje takiej satysfakcji, jak rozwiązanie trudnej zagadki lub równania. Poczucie sukcesu, które towarzyszy pokonaniu wyzwania, jest niezwykle motywujące i buduje pewność siebie. Jesteście zatem gotowi na umysłową gimnastykę? Jeśli tak, spróbujcie podać poprawny wynik równania: 2+4(3x2)x4-2=?

Jeśli udało wam się podać poprawną odpowiedź, możecie być z siebie dumni. Jeśli jednak to działanie sprawia wam problemy, spieszymy z podpowiedzią, jak rozwiązać je krok po kroku.

Na początku wykonujemy działania w nawiasach

3 x 2 = 6

Następnie mnożenie

4 x 6 = 24

24 x 4 = 96

Później dodawanie lub odejmowanie w zależności od kolejności zapisu od prawej do lewej

2 + 96 = 98

Na końcu tego równania zajmujemy się odejmowaniem

98 - 2 = 96

Zatem, 2 + 4(3 x 2) x 4 - 2 = 96

Czy udało wam się podać poprawną odpowiedź? Jeśli tak, należą wam się brawa!

