Ile to jest (12-4)x3+(18÷2)=? Tylko tęgie głowy policzą bez kalkulatora

Życie to ciągłe rozwiązywanie problemów. Zagadki matematyczne i łamigłówki dają możliwość ćwiczenia tej umiejętności w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. Uczą, jak radzić sobie z frustracją, jak nie poddawać się w obliczu trudności i jak szukać różnych strategii rozwiązania. Dzięki temu stajemy się bardziej odporni na stres i lepiej przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami. Rozwiązywanie zagadek matematycznych i łamigłówek to inwestycja w rozwój osobisty i intelektualny. Przynosi korzyści w postaci poprawy pamięci, koncentracji, logicznego myślenia, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów. To również świetny sposób na relaks i dobrą zabawę.
Zobacz także: Ile to jest (10+6)×3−8÷4=? Tylko tęgie głowy dadzą radę bez kalkulatora
Ile to jest (12-4)x3+(18÷2)=? Obliczysz w pamięci?
Rozwiązywanie zagadek może być również świetną zabawą i sposobem na relaks. Poczucie satysfakcji, które towarzyszy rozwiązaniu trudnego problemu, jest niezwykle przyjemne i motywujące. Łamigłówki to też znakomita odskocznia od codziennych obowiązków i sposób na oderwanie się od stresu. Jesteście gotowi stawić czoła kolejnemu matematycznemu wyzwaniu? Jeśli tak, podajcie poprawny wynik następującego równania: (12-4)x3+(18÷2)=?
Jeśli nie jesteście pewni, czy udało wam się poprawnie rozwiązać to działanie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.
W przypadku równań matematycznych ważną kwestią jest kolejność wykonywania działań.
- Najpierw wykonujemy działania w nawiasach:
(12 - 4) = 8
(18 ÷ 2) = 9
- Następnie wykonujemy mnożenie:
8 x 3 = 24
- Kolejnym etapem jest wykonanie dodawania i odejmowania, zawsze w kolejności zapisu od lewej do prawej:
24 + 9 = 33
Poprawny wynik równania: (12-4)x3+(18÷2) = 33
Czy taka była wasza odpowiedź? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!