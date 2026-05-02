Ile to jest (12-4)x3+(18÷2)=? Tylko tęgie głowy policzą bez kalkulatora

Życie to ciągłe rozwiązywanie problemów. Zagadki matematyczne i łamigłówki dają możliwość ćwiczenia tej umiejętności w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. Uczą, jak radzić sobie z frustracją, jak nie poddawać się w obliczu trudności i jak szukać różnych strategii rozwiązania. Dzięki temu stajemy się bardziej odporni na stres i lepiej przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami. Rozwiązywanie zagadek matematycznych i łamigłówek to inwestycja w rozwój osobisty i intelektualny. Przynosi korzyści w postaci poprawy pamięci, koncentracji, logicznego myślenia, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów. To również świetny sposób na relaks i dobrą zabawę.

Rozwiązywanie zagadek może być również świetną zabawą i sposobem na relaks. Poczucie satysfakcji, które towarzyszy rozwiązaniu trudnego problemu, jest niezwykle przyjemne i motywujące. Łamigłówki to też znakomita odskocznia od codziennych obowiązków i sposób na oderwanie się od stresu. Jesteście gotowi stawić czoła kolejnemu matematycznemu wyzwaniu? Jeśli tak, podajcie poprawny wynik następującego równania: (12-4)x3+(18÷2)=?

Jeśli nie jesteście pewni, czy udało wam się poprawnie rozwiązać to działanie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

W przypadku równań matematycznych ważną kwestią jest kolejność wykonywania działań.

Najpierw wykonujemy działania w nawiasach:

(12 - 4) = 8

(18 ÷ 2) = 9

Następnie wykonujemy mnożenie:

8 x 3 = 24

Kolejnym etapem jest wykonanie dodawania i odejmowania, zawsze w kolejności zapisu od lewej do prawej:

24 + 9 = 33

Poprawny wynik równania: (12-4)x3+(18÷2) = 33

Czy taka była wasza odpowiedź? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!