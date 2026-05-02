Ile to jest (10+6)×3−8÷4=? Tylko tęgie umysły dadzą radę bez kalkulatora

Choć w szkole zadania matematyczne wydawały nam się totalnie nieżyciowe i nieprzydatne, to tak naprawdę taka umiejętność znajduje zastosowanie w rozwiązywaniu problemów w codziennym życiu, np. podczas planowania czy podejmowania decyzji. Dzięki matematyce potrafimy oszacować koszty, porównać oferty w sklepie czy zrozumieć, jak działa oprocentowanie kredytu. Znajomość podstawowych zasad matematycznych daje pewność w zarządzaniu finansami i planowaniu przyszłości. Łamigłówki matematyczne to również świetna zabawa! To doskonały sposób na relaks i jednoczesne rozwijanie umysłu. Im częściej rozwiązujemy matematyczne zadania, tym szybciej dojdziemy do wprawy i przestaną nam one sprawiać trudności.

Ile to jest (10+6)×3−8÷4=? Większość osób nie poradzi sobie bez kalkulatora

Matematyka większości z nas raczej kojarzy się z nieprzespanymi nocami, kiedy przez długie godziny próbowaliśmy rozwiązać trudne równania oraz wkuwaliśmy na pamięć przeróżne wzory matematyczne, których najprawdopodobniej nigdy po skończeniu szkoły nie użyliśmy. Jeśli chcecie poćwiczyć sprawność umysłową i sprawdzić swoją wiedzę z zakresu "królowej nauk", mamy dla was z pozoru proste równanie, które jednak wielu sprawia niemałe problemy. Znacie już wynik?

(10+6)×3−8÷4=? - jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Jeśli nie udało wam się poprawnie rozwiązać równania, podajemy krótką instrukcję, jednocześnie przypominając podstawowe reguły wykonywania działań matematycznych. Aby poprawnie rozwiązać równanie: (10+6)×3−8÷4, należy zastosować zasady kolejności wykonywania działań matematycznych. W myśl tych reguł najpierw należy wykonać działania w nawiasach, następnie mnożenie i dzielenie (wykonujemy od lewej do prawej zgodnie z pierwszeństwem zapisu), na końcu natomiast należy przejść do dodawania i odejmowania, również od lewej do prawej.

(10+6)×3−8÷4=? - rozwiązanie krok po kroku

Działanie w nawiasach:

10+6=16

Teraz równanie wygląda następująco:

16×3−8÷4

Mnożenie i dzielenie (od lewej do prawej):

a. Mnożenie: 16×3=48

b. Dzielenie: 8÷4=2

Teraz równanie wygląda tak:

48−2

Dodawanie i odejmowanie (od lewej do prawej):

48−2=46

Odpowiedź:

(10+6)×3−8÷4=46

Poprawna odpowiedź to 46. Udało wam się rozwiązać równanie bez sięgnięcia po kalkulator?

