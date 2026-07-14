Burger King® zaprasza do galerii Westfield Arkadia. Na otwarciu rozda 100 darmowych Whopperów®!

Nowy lokal Burger King zostanie otwarty w Westfield Arkadia, jednym z najbardziej rozpoznawalnych centrów handlowych w Warszawie, położonym przy al. Jana Pawła II 82. To bardzo dobrze skomunikowana część stolicy - blisko Śródmieścia, Żoliborza i Woli - dzięki temu jest wygodnym miejscem zarówno dla osób pracujących w okolicy, jak i lokalnych mieszkańców. Restauracja będzie zlokalizowana w strefie food court, wzbogacając ofertę gastronomiczną centrum handlowego o popularną propozycję dla miłośników grillowanych burgerów.

100 Whopperów® na start

Oficjalne otwarcie restauracji odbędzie się 15 lipca o godz. 10:00. Pierwsze 100 osób, które tego dnia pojawi się w lokalu otrzyma darmowego Whoppera® - kultowego burgera marki, który zyskał sławę na całym świecie.

– Westfield Arkadia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych lokalizacji w Warszawie i ważny punkt na codziennej mapie miasta. Cieszymy się, że Burger King® pojawi się właśnie tutaj - blisko osób, które wpadają do galerii na zakupy, lunch albo spotkanie po pracy. Chcemy, żeby kultowy smak Burger King® stał się kolejnym powodem, dla którego goście będą jeszcze chętniej odwiedzać to miejsce - mówi Magdalena Michalak, Brand Manager Burger King®.

Burger King® na polskim rynku działa nieprzerwanie od 2007 roku, gdzie sukcesywnie się rozwija i obecnie liczy 80 restauracje. W 2022 roku master franczyzobiorcą Burger King została firma Rex Concepts, która odpowiada za markę nie tylko w Polsce, ale także w Czechach oraz Rumunii. Rex Concepts koncentruje się na inwestycjach w nowoczesne technologie, rozbudowie sieci lokali oraz podnoszeniu standardów obsługi, co pozwala marce Burger King® odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów i umacniać swoją pozycję na lokalnym rynku.