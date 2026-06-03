5 najlepszych tras trekkingowych w okolicach Warszawy – idealne miejsca na aktywny wypoczynek

Piesze wędrówki po Mazowszu. 5 top miejsc, które warto odwiedzić

Trekking w okolicach Warszawy to doskonały sposób na aktywny wypoczynek i odkrywanie uroków otaczającej przyrody. Od urokliwych lasów po rozległe pola, ten region oferuje wiele różnorodnych tras, idealnych zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych wędrowców. To świetna okazja, by poznać piękne zakątki okolic stolicy i cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu.

1. Mazowiecki Park Krajobrazowy - dzika natura na bagnach i torfowiskach

To prawdziwa perła przyrody znajdująca się na terenie kilku gmin położonych na południowy-zachód od Warszawy. Powierzchnia Parku wynosi prawie 16 tys. hektarów i oferuje bogactwo przyrodnicze oraz historyczne. Wiosną park roztacza przed odwiedzającymi swoje pełne barw krajobrazy. Szlaki wiodą przez rozległe pola, lasy i tereny bagienne. Na terenie rezerwatu znajdują się: torfowisko Gołe Bagno, Goździkowe Bagno, czy Czarne Jeziorka. Wiosna to idealny cas, aby zobaczyć, jak na tych terenach, dzika natura budzi się do życia.

2. Puszcza Słupecka - miejsce gęstych, magicznych lasów

Puszcza ta znajduje się w gminie Nieporęt, zaledwie godzinę jazdy samochodem od Warszawy. Wiosną jest to miejsce magiczne, gdy lasy budzą się do życia po zimowej drzemce. Szlaki wędrowne prowadzą przez gęste lasy, malownicze doliny i wąwozy, a przy odrobinie szczęścia można spotkać na swojej drodze sarny, jelenie czy nawet rzadkie gatunki ptaków.

3. Kampinoski Park Narodowy - pustynne tereny i dzikie lasy

To prawdziwa perła przyrody oddalona zaledwie o kilkanaście kilometrów od Warszawy. Wiosną park roztacza przed odwiedzającymi swoje piękno. Liczne szlaki piesze prowadzą przez lasy, łąki i bagna, oferując obserwację dzikiej fauny i flory. Szczególnie polecamy trasę z Czarnego Lasu do Palmir, która zapewnia niezapomniane wrażenia, a także Łużową Górę, gdzie znajduje się kładka z siedziskami, ogromną polanę rekreacyjną Opaleń, gdzie można zatrzymać się na ognisko, Motylowe Łąki, gdzie znajdują się ścieżki edukacyjne, a także Grochalskie Piachy, czyli uroczą kampinoską pustynię, gdzie obejrzymy urzekające zachody słońca.

4. Góra Kalwaria - malownicze miasteczko z punktem widokowym na Wisłę

Ta malownicza miejscowość położona na wysokiej skarpie nadwiślańskiej zaledwie kilkanaście kilometrów na południe od Warszawy, oferuje doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Liczne szlaki turystyczne prowadzą przez okoliczne lasy i pagórki, a na wschodnich obrzeżach miasta znajduje się punkt widokowy na Wisłę i całą okolicę.

5. Góra Chobot - malownicze wydmy Mazowsza

Mazowieckie wydmy można znaleźć 40 kilometrów na wschód od centrum Warszawy. To nie lada atrakcja turystyczna dla wszystkich miłośników długich spacerów, pięknej przyrody i wspaniałych widoków. Ze szczytu można obserwować rozpościerający się wokół las, a na terenie znajduje się płytki staw otoczony bujną roślinnością i drzewami, a na środku zbiornika wodnego ujrzeć można niewielką wyspę.